Шестой проект по оптимизации реализует алтайская компания «Мартика»

ООО «Мартика» в рамках национального проекта «Производительность труда» последовательно внедряет бережливые технологии на разных производственных участках. Так, оптимизации уже подверглись линии по производству изделий для хранения, цветочных горшков, вёдер, мисок для миксера. Недавно на предприятии запустили проект по оптимизации линии изготовления наборов для шашлыка. Подвести его итоги планируется в мае 2024 года.

Компания «Мартика» реализует шестой проект по оптимизации в рамках национального проекта «Производительность труда».

В рамках реализации нацпроекта эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) научили сотрудников компании, как грамотно выстраивать производственный процесс. Применение бережливых технологий на практике уже на первом пилотном проекте позволило снизить время протекания процесса на 74%, незавершенного производства — на 29% и достичь увеличения выработки — на 23,6%.

Также при реализации проектов сократились излишние передвижения и запасы, а также время протекания процесса, что привело к росту выработки на человека в час.

Мы посмотрели под другим углом на все наши проблемы, радикально пересмотрели процессы производства изделий, что позволило нам значительно повысить эффективность, — поделился своими впечатлениями от эффекта внедряемых мероприятий начальник производственно-технического отдела ООО «Мартика» Тимофей Молчанов.

Сейчас компания на постоянной основе проводит обучение сотрудников. На предприятии введена и отработана система оценки профессиональных навыков наладчиков с дифференциацией дохода в зависимости от уровня компетенций.

Напомним, что компания «Мартика» производит пластиковые изделия для дома с 1999 года, являясь предприятием полного цикла — от дизайнерских и конструкторских разработок до доставки на склады клиентов. Ассортимент компании насчитывает более 450 изделий.

СПРАВКА Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.



Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

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