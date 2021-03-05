Шиканем. Алтайский край потратит на свои нужды не менее 160 млрд рублей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в этом году регион планирует потратить не менее 160 млрд рублей. За последние четыре года наблюдается хорошая динамика роста доходов края.

Начиная с 2017 года, доходы увеличились в 1,5 раза, и в 2020-м составили 154 млрд рублей. Благодаря этому в 2021-м Алтайский край может себе позволить на 6 млрд больше. Об этом Виктор Томенко рассказал на брифинге, посвященном визиту делегации министров во главе с председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

Виктор Томенко отметил, что примерно половина доходов бюджета прошлого года — краевые деньги. Сумма составила 80 млрд рублей из 154-х. Другая половина — это федеральное финансирование, которое равнялось 75 млрд рублей.

Виктор Томенко Анна Зайкова

«Безусловно, большая составляющая часть — поддержка федерального бюджета. <…>Это дотации, субсидии, субвенции на переданные полномочия и т. д. В частности, полномочия в области управления лесами нам передала Российская Федерация», — пояснил губернатор.

В связи с этим, добавил глава региона, очень важно наладить диалог правительства, профильных министерств и комитетов с федеральными властями. И состоявшаяся встреча с министрами и председателем Правительства РФ, только способствуют налаживанию взаимопониманию и дальнейшему сотрудничеству в разных направлениях развития Алтайского края.

Бюджет Алтайского края Алтайское краевое законодательное собрание

Динамика роста доходов консолидированного бюджета Алтайского края: 2017 — 102 млрд рублей

2018 — 120 млрд рублей

2019 — 126 млрд рублей

2020 — 154 млрд рублей

Правительство Алтайского края. Анна Зайкова.

В связи с ростом доходов правительство региона приняло решение увеличить расходы в 2021 году.

«Растут наши доходы и возможности. На прошлой неделе мы приняли решение об увеличении расходов краевого и консолидированного бюджетов края. На сегодняшний день было спланировано 160 млрд рублей», — пояснил губернатор.

Деньги , рубли. CC0

В эту сумму вошли в том числе и средства, не использованные в прошлые годы. Они вновь были введены в бюджет.

Так, за базовый 2017 год расходы составили 100 млрд рублей. В 2018-м край потратил уже 111 млрд рублей, в 2019-м — 126 млрд рублей и в 2020-м — 148млрд рублей из 156.

«Это отражается на всех сферах. В том числе на уровне заработной платы, реализации новых инициатив. Благодаря этому стало возможно обеспечить бесплатное питание школьников с 1 по 4 классы — а это 120 тыс. человек. В конце февраля, накануне приезда премьер-министра было принято системное решение выделить дополнительно 1 млрд рублей краю на поддержание и ремонт дорожной сети», — отметил Виктор Томенко.

Бюджет. Pixabay.com

К слову, рост бюджета и дополнительное федеральное финансирование в 2020 году позволило не только организовать школьникам начальных классов горячее питание, но и увеличить заработную плату учителям, взявшим на себя классное руководство, обеспечить выплатами семьи с детьми от 3 до 7 лет и т. д.

Для этих целей бюджет региона был пополнен за счет федеральных средств на примерно на 22−23 млрд рублей.