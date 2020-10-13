Школа для начинающих поставщиков

Идея курса родилась в 2014 году, когда вступил в силу Федеральный закон от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ). В то время как заказчикам, так и участникам закупок было сложно сориентироваться в кардинально изменившемся законодательстве в этой сфере. Первая «Школа поставщиков» представляла собой двухдневный семинар, который включал в том числе практическую составляющую — работу участников закупок на электронной торговой площадке.

По мере «развития» Федерального закона № 44-ФЗ менялась и программа. Сегодня это полноценный четырехдневный курс, охватывающий деятельность поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от регистрации в единой информационной системе до заключения контракта. Особое внимание уделяется регистрационным документам, поиску и анализу закупок, формированию заявки участников, особенностям участия в конкурсах, аукционе, запросе котировок и запросе предложений, процедуре заключения контракта. Все шаги отрабатываются практическими заданиями и работой на учебной площадке «РТС-тендер». Портал поставщиков Алтайского края, ЕАТ «Березка» и особенности участия в закупках, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», тоже входят в программу курса.

Татьяна Семенчук , аккредитованный преподаватель. Фото из архива ООО ЮрКомп

В числе наших «учеников» как и уже опытные сотрудники в сфере закупок, которым интересно обобщить, систематизировать свои знания, освоить тонкости работы поставщиков и получить ответы на появившиеся вопросы, так и совсем новички, которые вместе с преподавателями ЮРКОМП делают первые шаги в закупках — проходят регистрацию в качестве участников закупок, подают первые заявки и заключают первые контракты. Одна из отличительных особенностей курса: ЮРКОМП не бросает своих «выпускников» — месяц сопровождения закупок входит в стандарты данного обучения.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и введение ограничительных мер, в 2020 году «Школа поставщиков» проводилась 4 раза, идет набор пятой группы, обучение которой планируется на ноябрь.

Записаться можно по телефону (3852) 501−001 или сайте www.jurkomp.ru

Отзыв от участника курса Людмила Валентиновна Федоренко , ИП: Мы 23−24 и 28−29 сентября участвовали в семинаре «Школа поставщиков: от, А до Я», который проводила лектор Татьяна Павловна Семенчук.

Основные положения федеральных законов № 44-ФЗ, 223-ФЗ, основные принципы и понятия, особенности проведения закупок разъяснены в полном объеме, в доступной форме, с практическими занятиями и элементами игры. Было познавательно и очень интересно! Теперь постараемся применить приобретенные знания на практике.

Большое спасибо организаторам семинара! Удачи в дальнейшей работе!

Об авторе:

Татьяна Семенчук, аккредитованный преподаватель, опыт работы в сфере закупок — 6 лет. Эксперт-практик.