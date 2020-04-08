Школьникам выдадут сухпайки, чтобы поддержать местный бизнес

Цыденов 7 апреля провел совещание по обеспечению устойчивого развития экономики.

В ходе мероприятия глава региона поддержал предложение депутатов Народного Хурала выдавать сухпайки школьникам на льготном питании.

«В бюджете заложено в среднем 300 рублей в неделю на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, во всех классах от 1 до 11, и это порядка 30% от общего количества учеников. Предлагаем продумать именно для этих детей вариант сухого пайка на неделю: мука, лапша, консервы», — предложил глава комитета по соцразвитию.