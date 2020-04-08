Школьникам выдадут сухпайки, чтобы поддержать местный бизнес

Цыденов 7 апреля провел совещание по обеспечению устойчивого развития экономики.
В ходе мероприятия глава региона поддержал предложение депутатов Народного Хурала выдавать сухпайки школьникам на льготном питании.
«В бюджете заложено в среднем 300 рублей в неделю на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, во всех классах от 1 до 11, и это порядка 30% от общего количества учеников. Предлагаем продумать именно для этих детей вариант сухого пайка на неделю: мука, лапша, консервы», — предложил глава комитета по соцразвитию.
Глава Бурятии одобрил предложение «помочь в сложный период семьям, которые и без того находились в затруднительном положениии».
Он поручил сформировать стандарт сухпайка с учетом мнения Роспотребнадзора, но с одним условием.
«При формировании состава сухого пайка прошу ориентироваться на продукцию местных производителей. Если молоко — то от бурятских производителей, шоколад — от „Амты“. Это будет поддержкой от нашего бизнеса», — подчеркнул Цыденов.
Мэр Улан-Удэ отметил, что власти города смогут оперативно приступить к выдаче пайков школьникам.