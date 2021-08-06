Шойгу предложил перенести российскую столицу в Сибирь

Столицу России нужно перенести в Сибирь, кроме того, здесь следует построить пять новых городов с населением до миллиона человек, заявил на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу.

«И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — цитирует министра РБК.

В Сибири надо построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров с населением как минимум 300−500 тыс. человек, уверен Шойгу.

Борьба с притоком в Москву

Шойгу и раньше выступал с идеей перенести столицу в Сибирь. Так, в 2012 году он предлагал таким образом бороться с перетоком населения в столичный регион.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2021 года на «прямой линии» говорил, что перенос правительства в Сибирь не решит проблем региона, но допускал, что часть федеральных ведомств и офисы крупных компаний можно перенести туда из Москвы.