Штраф за некачественные услуги ЖКХ предложили заменить скидкой по тарифу

Россиянам могут сделать скидки по тарифу вместо выписывания штрафов за некачественное оказание услуг ЖКХ или поставку ресурсов с перебоями, пишет « Парламентская газета ».

Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть 27 мая в первом чтении.

Напомним, сейчас за предоставление услуг ЖКХ с нарушением установленных требований ответственное лицо либо организация обязаны уплатить потребителю штраф, размер которого определяется правительством РФ.

Однако, как утверждается в пояснительной записке к законопроекту, у такой схемы есть ряд существенных недостатков.

«С размера штрафа нужно уплатить подоходный налог, но его сумма на практике оказывается ниже административных издержек на его оплату. Потребителям, которые обязаны подавать декларацию о доходах или те, кто составляет ее для получения налоговых вычетов, вынуждены дольше ждать справок об уплаченном НДФЛ. А помимо этого, рост налоговых выплат, сопутствующий выплате штрафов, в последующем потребуется учесть в тарифах», — перечисляет издание огрехи.

Авторы инициативы уверены, что действующая система наказания неудобна всем сторонам — и поставщикам ресурсов, и потребителям, и органам власти.

Поэтому предлагается изменять размер платы за коммунальные услуги: делать скидку по тарифу ЖКУ в порядке, установленном правительством РФ.