«Сибирь-Полиметаллы» инвестирует 17 млрд рублей в Корбалихинское месторождение на Алтае

Проект по развитию Корбалихинского рудника прописан в соглашении между компанией и правительством Алтайского края. Проект предполагает строительство Корбалихинского рудника и реконструкцию Рубцовской обогатительной фабрики.
«Соглашение предусматривает капитальные вложения и лизинговые платежи по договорам финансовой аренды с одной стороны и государственную поддержку в виде субсидирования — с другой», — цитирует «Коммерсантъ» директора по коммерческим и финансовым вопросам компании Сергея Канова.
Господдержку предоставят в виде субсидирования налога на имущество в размере до 40 млн рублей. Дальнейшее финансирование планируется за счет средств банковского альянса «Сбербанк России» и государственной корпорации развития — ВЭБ. РФ.
Общий объем инвестиций по проекту составляет 38 млрд рублей.
«В августе текущего года началась реконструкция Рубцовской обогатительной фабрики, благодаря чему к 2023 году предприятие сможет нарастить мощности и повысить производительность в два раза», — заявлял начальник отдела развития «Сибирь-Полиметаллы» Александр Береговой.