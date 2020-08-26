«Сибирь-Полиметаллы» инвестирует 17 млрд рублей в Корбалихинское месторождение на Алтае

Компания «Сибирь-Полиметаллы» за три года инвестирует в развитие Корбалихинского месторождения на Алтае 17 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

Проект по развитию Корбалихинского рудника прописан в соглашении между компанией и правительством Алтайского края. Проект предполагает строительство Корбалихинского рудника и реконструкцию Рубцовской обогатительной фабрики.

«Соглашение предусматривает капитальные вложения и лизинговые платежи по договорам финансовой аренды с одной стороны и государственную поддержку в виде субсидирования — с другой», — цитирует «Коммерсантъ» директора по коммерческим и финансовым вопросам компании Сергея Канова.

Господдержку предоставят в виде субсидирования налога на имущество в размере до 40 млн рублей. Дальнейшее финансирование планируется за счет средств банковского альянса «Сбербанк России» и государственной корпорации развития — ВЭБ. РФ.

Общий объем инвестиций по проекту составляет 38 млрд рублей.