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Экономика

«Сибирь-Полиметаллы» инвестирует 17 млрд рублей в Корбалихинское месторождение на Алтае

Компания «Сибирь-Полиметаллы» за три года инвестирует в развитие Корбалихинского месторождения на Алтае 17 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

Корбалихинский рудник.
Корбалихинский рудник.
sib-pm.ru

Проект по развитию Корбалихинского рудника прописан в соглашении между компанией и правительством Алтайского края. Проект предполагает строительство Корбалихинского рудника и реконструкцию Рубцовской обогатительной фабрики.

«Соглашение предусматривает капитальные вложения и лизинговые платежи по договорам финансовой аренды с одной стороны и государственную поддержку в виде субсидирования — с другой», — цитирует «Коммерсантъ» директора по коммерческим и финансовым вопросам компании Сергея Канова.

Господдержку предоставят в виде субсидирования налога на имущество в размере до 40 млн рублей. Дальнейшее финансирование планируется за счет средств банковского альянса «Сбербанк России» и государственной корпорации развития — ВЭБ. РФ.

Общий объем инвестиций по проекту составляет 38 млрд рублей.

«В августе текущего года началась реконструкция Рубцовской обогатительной фабрики, благодаря чему к 2023 году предприятие сможет нарастить мощности и повысить производительность в два раза», — заявлял начальник отдела развития «Сибирь-Полиметаллы» Александр Береговой.

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