Сибирские чиновники за 1,3 млн рублей заказали мытье окон «без мутности»

Как следует из документов госзакупки, помыть окна должны в зздании правительства на Красном проспекте, 18, в заксобрании на Кирова, 3, а также на Красном проспекте, 25, Каменской, 3 и Мичурина, 19, где расположены областные органы власти.

В региональных правительстве и парламенте подрядчику предстоит отмыть витражи внутри здания.

«Окна после мойки должны быть прозрачными, без мутности, царапин и разводов, потеков, пятен, отпечатков пальцев, высохших брызг и капель чистящего средства», — сказано в документах.

Каждое стекло, согласно техзаданию, нужно мыть в три этапа.

Из областного бюджета на это выделили 1,3 млн рублей. Работы будут проводиться с 1 апреля до 15 июня 2020 года.