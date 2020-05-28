Сибирские депутаты решили компенсировать свои траты на маски, перчатки и антисептики

В перечень товаров, покупку которых будут возмещать, включены средства индивидуальной защиты и антисептики.
Стоит отметить, что народным избранникам ежемесячно компенсируют транспортные расходы, траты на приобретение канцтоваров и на услуги связи. Депутатам, которые не проживают в Томске, выплачивают компенсацию за оплату проживания и проезд.
«По обращению ряда депутатов мы предлагаем расширить перечень условий для получения компенсации при осуществлении депутатской деятельности», — пояснила спикер областной Думы Оксана Козловская.
Примечательно, что перечень для компенсаций довольно широкий. Это не только средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских масок, респираторов), перчатки и средства для обработки рук (мыло, кожные антисептики, иные аналогичные средства).
Также возвращать расходы будут при приобретении дезинфицирующих средств, бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха закрытого типа, применяемых для обеззараживания помещений, используемых, к примеру, для организации общественной приемной депутата.
Как разъяснила Козловская, основная часть депутатов просит компенсации «не для себя, а для малоимущих, от которых поступают обращения». Судя по всему, депутаты за свои средства покупают им средства защиты.
Согласно документу, депутатам компенсируют расходы в рамках 12 тыс. рублей в месяц — такая сумма, даже если в общей массе, не сильно скажется на увеличении расходов.
В итоге 37 депутатов поддержали инициативу, один народный избранник выступил против.