Сибирские депутаты решили компенсировать свои траты на маски, перчатки и антисептики

В Томской области региональные депутаты расширили для себя список условий для получения компенсации, сообщает ТВ2 .

В перечень товаров, покупку которых будут возмещать, включены средства индивидуальной защиты и антисептики.

Стоит отметить, что народным избранникам ежемесячно компенсируют транспортные расходы, траты на приобретение канцтоваров и на услуги связи. Депутатам, которые не проживают в Томске, выплачивают компенсацию за оплату проживания и проезд.

«По обращению ряда депутатов мы предлагаем расширить перечень условий для получения компенсации при осуществлении депутатской деятельности», — пояснила спикер областной Думы Оксана Козловская.

Примечательно, что перечень для компенсаций довольно широкий. Это не только средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских масок, респираторов), перчатки и средства для обработки рук (мыло, кожные антисептики, иные аналогичные средства).

Маска. CCO

Также возвращать расходы будут при приобретении дезинфицирующих средств, бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха закрытого типа, применяемых для обеззараживания помещений, используемых, к примеру, для организации общественной приемной депутата.

Как разъяснила Козловская, основная часть депутатов просит компенсации «не для себя, а для малоимущих, от которых поступают обращения». Судя по всему, депутаты за свои средства покупают им средства защиты.

Согласно документу, депутатам компенсируют расходы в рамках 12 тыс. рублей в месяц — такая сумма, даже если в общей массе, не сильно скажется на увеличении расходов.

В итоге 37 депутатов поддержали инициативу, один народный избранник выступил против.