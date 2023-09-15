Сибирские города вошли в топ самых дорогих в России, но жизнь в них стала дешевле

Три сибирских города вошли в топ-16 самых дорогих мегаполисов России. В опросе участвовали местные жители – всего 10 тыс. человек.

Перестают считать дорогим

На первом месте по России ожидаемо оказалась Москва, а еще в тройку вошли Ростов-на-Дону, Краснодар и Уфа – два последних получили равное количество голосов, приводит данные SuperJob.

Первый сибирский город, Красноярск, оказался на восьмой строчке – самым дорогим для жизни его посчитали 42% жителей. Для сравнения в прошлом году такое мнение выразили 45% горожан, а в 2021 – 49%.

На 11 месте – Новосибирск. Высокую стоимость жизни в нем отметили 38% жителей, что, опять же, несущественно, но все же меньше, чем в предыдущие годы: 40% - в 2022 и 41% в 2021 годах.

Последний в топе сибирский город, Омск, занял 15 строчку. Омичи оценили его дороговизну на 35%, а вот разрыв с предыдущими годами оказался уже значительнее – 41% в 2022 и 47% в 2021.

Москвичи, кстати, тоже перестают считать свой мегаполис самым дорогим: в этом году его посчитали таковым 53% граждан, в прошлом – 60%, а в 2021 – 64%.

Карман, деньги, зарплата. СС0

Почему жизнь в городах становится дешевле

Складывается тенденция, при которой жители из года в год оценивают стоимость жизни в своих городах все ниже.

Причина может крыться в более быстром росте зарплат по сравнению с ценами. Например, согласно данным Росстата, за первые шесть месяцев 2023 года реальные зарплаты выросли на 6,8% - и это в среднем по стране.

При этом инфляция в России с начала года составила 3,41%. Разница с ростом зарплат есть.

Деньги. altapress.ru

Базовые потребности

Самой «неподъемной» покупкой для сибиряков без сюрпризов стало жилье. Не менее дорогими жители Новосибирска и Красноярска считают продукты питания. Омичей же больше раздражают цены на жилищно-коммунальные услуги.

В топ чрезмерных расходов также попали траты на медицинские и бытовые услуги, досуг и развлечения, покупка одежды, обуви, техники и бензина.

За исключением нескольких пунктов, все перечисленное – базовые потребности, которые нельзя просто вычеркнуть из списка покупок. И тем не менее, они обходятся гражданам дороже всего.

Сбережения. Деньги. Заработок. ru.freepik.com

Как оценивали стоимость жизни барнаульцы

О стоимости жизни в алтайских городах у самих жителей спрашивали довольно давно – в 2016 году. Тогда респондентам из 100 городов России предложили по 10-балльной шкале оценить, хватает ли им среднемесячного дохода по региону для комфортной жизни.

Барнаул оказался на 55 месте с 5,3 баллами. В общем, показатели средние: жители Барнаула не смогли назвать свой город ни дорогим, ни дешевым. В опросе поучаствовали и бийчане – их город занял 90-е место с 4,7 баллами, то есть оказался весьма дешевым.

В том же опросе поучаствовали и другие сибиряки, оценив стоимость жизни гораздо выше. Например, в сегодняшний топ Томск даже не вошел, а в 2016 году занимал 13-ю строчку. Новосибирск находился на 15 месте, Кемерово – на 19, Красноярск – на 25, а вот Омск – на 84.

В 2018 году РБК совместно и Avito подсчитали «индекс благосостояния» в 26 самых крупных городов России. И в этом рейтинге Барнаул оказался одним из самых дешевых, а причиной тому называли стабильность цен. Дешевле на тот момент жизнь была только в Ульяновске и Оренбурге.