Сибирские селлеры все чаще используют новые возможности от Сбера

Уже более 170 представителей малого бизнеса по всей Сибири воспользовались новым пакетом услуг для селлеров, который в Сбере стал доступен для клиентов этого сегмента рынка всего лишь месяц назад. Об этом рассказали руководители Сибирского Сбербанка на встрече, посвященной Дню предпринимателя.

Встреча топ-менеджмента банка в лице Дмитрия Солнцева, председателя Сибирского банка, и заместителя председателя по корпоративно-инвестиционному бизнесу Алексея Чванова с предпринимателями и журналистами Сибири состоялась в формате public-talk (паблик-толк). Бизнес-сообщество Сибири представляли руководители шестнадцати юридических лиц самого широкого спектра деятельности – от грузоперевозок и оптовой торговли стройматериалами до кофеен, птицефабрик и кормов для домашних животных.

В ходе встречи участники обменивались опытом взаимодействия с банком, а также обсуждали возможности, которые Сбер предлагает предпринимателям. Одним из таких решений стал пакет услуг для селлеров, ключевое преимущество которого - перевод всей выручки продавцу. Так же важными условиями пакета аналитики называют безлимитные переводы без комиссии, ряд бесплатных платежей юрлицам, бесплатная карта и ряд дополнительных опций.

Всего предпринимателям Сибири сейчас доступны восемь отраслевых решений – от онлайн- и розничной торговли до ЖКХ и сферы услуг. Каждое из них в полной мере охватывает потребности предпринимателей определенного спектра.

По данным аналитиков, с начала года сибирские клиенты совершили 7,6 тысяч новых активаций по отраслевым решениям.

Алексей Чванов,

заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка:

Поздравляю с Днем предпринимателя всех бизнесменов Сибири и желаю процветания вашим компаниям! Благодарю наших корпоративных клиентов за сотрудничество, доверие и обратную связь! Вы помогаете нам развиваться: находить для вас новые решения, становиться удобнее и комфортнее.

Кроме того, в честь Дня предпринимателя новым продавцам в Мегамаркете – официальном маркетплейсе Сбера – доступна акция: в течение 90 дней с момента подписания оферты комиссия от продаж составит всего 1%.

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