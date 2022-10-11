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Экономика

Сибирские студенты вылетели на восстановление Крымского моста

Добровольцы из Иркутска вылетели самолетом на место происшествия утром 11 октября, сообщает «Интерфакс».

На Крымском мосту после взрыва.
На Крымском мосту после взрыва.
Стоп-кадр YouTube

Всего в Крым направились 110 участников волонтерского корпуса, включая студентов Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

Их задействуют в аварийно-восстановительных работах на разрушенных пролетах и оказании помощи людям.

ВСКС состоит из 80 отделений в 75 регионах России.

Ранее арки Крымского моста стали освещаться цветами триколора. Трасса окрасилась красным цветом, колонны — синим, а дуга — белым.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не была повреждена.

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