Сибирские студенты вылетели на восстановление Крымского моста

Всего в Крым направились 110 участников волонтерского корпуса, включая студентов Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).
Их задействуют в аварийно-восстановительных работах на разрушенных пролетах и оказании помощи людям.
ВСКС состоит из 80 отделений в 75 регионах России.
Ранее арки Крымского моста стали освещаться цветами триколора. Трасса окрасилась красным цветом, колонны — синим, а дуга — белым.
8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не была повреждена.