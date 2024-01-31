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Экономика

Неработающим сибирским пенсионерам на 200 рублей повысили пособие на похороны

В Новосибирской области повысили на 200 рублей пособие на погребение, которое могут получить родственники в том случае, если покойный нигде не работал, пишет «Тайга.инфо».

Похоронный бизнес.
Похоронный бизнес.
Анна Зайкова

Сейчас пособие на похороны составляет чуть больше 7,1 тыс. рублей. Выплату увеличили на 214 рублей и 7 копеек.

«С февраля увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает в случае смерти неработавшего пенсионера. Проиндексированный размер выплаты составит 7349,83 рубля с учетом районного коэффициента», — рассказали в региональном ПФР.

Социальное пособие на погребение по линии ПФР выплачивается на погребение умерших пенсионеров, если на день смерти они не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности.

«Оно может быть выплачено любому лицу, взявшему на себя организацию похорон. Для того чтобы получить пособие необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту получения умершим гражданином пенсии. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, справку о смерти умершего получателя, выданную органами ЗАГС, документ, подтверждающий факт отсутствия работы пенсионера на день его смерти», — разъяснили в ПФР.

В фонде предупредили, что пособие не смогут получить те, кто обратится в ПФР через шесть месяцев после смерти родственника.

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