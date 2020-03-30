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Экономика

Сибирский банк заподозрили в мошенничестве

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило хищения в новосибирском банке «Взаимодействие», пишет «Тайга.инфо».

Деньги.
Деньги.
СС0

АСВ обратилось в правоохранительные органы по факту хищения имущества банка «Взаимодействие». Заявление подано по признакам «мошенничества в особо крупном размере».

«Агентством, в рамках его компетенции, принимаются все необходимые меры, направленные на принятие законного решения по заявлению», — подчеркнули в АСВ.

Банк «Взаимодействие» лишился лицензии в июне 2019 года. Организация, по данным Центробанка, скрывала свою реальную финансовую ситуацию и не выполняла обязательства перед клиентами.

В ЦБ отметили, что банк завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

«Отражение в финансовой отчетности кредитной организации реальной стоимости активов по требованию Банка России привело к значительному (более 40%) снижению ее капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков», — сообщили в ЦБ.

Обязательства «Взаимодействия» перед кредиторами оценивались в 216 млн рублей, по вкладам физлиц и индивидуальных предпринимателей — 96,8 млн.

Как отмечает издание, уже ликвидированная структура связана с бывшим топ-менеджером закрытого красноярского банка «Кедр».

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