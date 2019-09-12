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Экономика

Сибирский «ГринКомБанк» лишился лицензии

12 сентября Центробанк России отозвал лицензию у иркутского «ГринКомБанка». К этому моменту банк занимал по величине активов 410-е место в банковской системе России, сообщает REGNUM со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Деньги. Карта.
Деньги. Карта.
СС0

По информации издания, основанием для лишения лицензии послужили нарушения банковского законодательства, а также снижение собственного капитала ниже минимального размера. В активах банка свыше 55% приходились на непрофильное имущество, в том числе низколиквидную недвижимость. Кредитный портфель, что имеется у банка, крайне низкого качества.

«Более 90% ссудной задолженности юридических и физических лиц признано безнадёжной», — отмечает ЦБ и уточняет, что владельцы и руководство банка не предпринимали действенных мер, чтобы стабилизировать финансовое положение. Это «свидетельствовало о бесперспективности его дальнейшего функционирования», — подчеркивают в Центробанке.

«ГринКомБанк» был учрежден в 1990 году, три года назад его уставный капитал превышал 304,9 млн рублей. Владельцами являются 11 физлиц, в отношении одного из них в мае 2019 года начат первый этап банкротства.

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