Сибирский Сбербанк нарастил ипотечный портфель до 371 млрд рублей

По итогам 1 полугодия 2020 года портфель ипотечных кредитов Сибирского банка ПАО Сбербанк составил 371 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года портфель увеличился на 9%, в сравнении с показателем на начало года — на 3%.

Портфель ипотечных кредитов Алтайского отделения по итогам 1 полугодия текущего года достиг 87 млрд рублей. С начала года портфель вырос на 4%, а по сравнению с тем же периодом 2019 года он увеличился на 16%.

Среди ключевых драйверов роста — существенное снижение процентных ставок на основные ипотечные продукты, снижение размера первоначального взноса до 15%, а для зарплатных клиентов банка — до 10%, а также запуск программы государственной поддержки.

Максим Волков,

заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

Ипотечный рынок ожил, мы видим это по спросу со стороны наших клиентов. Причем это не возвращение к докризисным показателям, а их опережение: в июне и июле мы получили больше заявок на ипотечные кредиты, чем когда-либо. Несомненно, это стало возможным благодаря государственной программе, причем она двигает вперед не только спрос на квартиры в новостройках, но и весь рынок в целом. Мы уверены, что пересмотр условий в сторону снижения ставок и суммы первоначального взноса поможет тысячам сибиряков улучшить жилищные условия, а возможность оформить все дистанционно сделает этот процесс удобным и приятным.

Напомним, в июле Сбербанк сообщил о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта и об увеличении вдвое кредитного лимита по программе «Господдержка 2020». Кроме того, по государственной программе при электронной регистрации сделки предусмотрен дисконт в размере 0,3 п.п.

Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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