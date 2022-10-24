Сибирский Сбербанк подвел итоги Демодня молодежных акселераторов

21 октября в Новосибирске состоялся Демодень акселерационных программ по развитию предпринимательских талантов среди школьников, студентов, аспирантов и научных сотрудников. Победителями признаны команды из Омска и Кемерова.

Согласно решению жюри, победителем школьного акселератора SberZ в Сибири стала команда старшеклассников из Омска «Будь рядом!», предложившая проект по созданию экосистемы из нескольких видов устройств для отслеживания местоположения и здоровья человека с болезнью Альцгеймера. По задумке авторов, родственник больного при помощи приложения сможет следить за его местоположением и показателями здоровья.

Лучшими в студенческом акселераторе SberStudent стали представители команды ROBIUS IT (г. Кемерово). Проект команды связан с организацией онлайн-школы 3D-моделирования, в которой разрабатывается индивидуальный план обучения с помощью искусственного интеллекта.

Одной из участниц Демодня стала и команда школьников из Барнаула. Ребята презентовали экспертам специальное ПО для отслеживания местонахождения товара на складе.

С 2019 года Сбер проводит две уникальные образовательные программы, которые помогают молодым людям освоить навык предпринимательства. За все время работы в акселераторах Сбера уже приняли участие больше 80 тысяч человек. Участники знакомятся с новейшими технологиями и создают на их основе собственные проекты. Студенты и школьники могут получить знания и сразу на практике применить их в собственном стартап-проекте.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«В этом году мы получили колоссальный отклик от участников наших акселерационных программ — в отборочных этапах приняло участие более 6000 человек из Сибири, а трансляция нашего Демодня в VK набрала более 190 тысяч просмотров. Я благодарен каждому за стремление освоить навык предпринимательства, идеи для собственных стартапов и, конечно, невероятную энергию, с которой они стремятся воплотить в жизнь свои мечты. Мы уверены, что уже в обозримом будущем многие из этих ребят станут успешными предпринимателями, продвигающими вперед науку и технологии».

Справка

SberZ — федеральная акселерационная программа для школьников 8−11-х классов, направленная на развитие предпринимательских навыков. Ученики получают профильные знания и создают стартап-проекты под руководством наставников.

SberStudent — общероссийский акселератор для студентов, аспирантов и научных сотрудников, организованный Сбером в сотрудничестве со Стэнфордским центром профессионального развития. Участники проходят онлайн-курсы по технологическому предпринимательству от Stanford Online, а затем создают собственные стартапы.