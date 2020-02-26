Сибирскому чиновнику придется объяснить, зачем ему внедорожник за 2,5 млн рублей

В Омской области главе Омского района Геннадию Долматову придется доказать прокуратуре, что ему необходим дорогой автомобиль, пишет Om1.ru .

Накануне на портале Госзакупок появился заказ от администрации Омского района на поставку автомобиля, который полагается главе района Долматову.

За автомобиль готовы заплатить 2,5 млн рублей. При этом, что самое интересное, полномочия Долматова уже скоро истекут.

Региональная прокуратура заинтересовалась этим контрактом и организовала проверку соблюдения требований законодательства о контрактной системе.