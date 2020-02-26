Сибирскому чиновнику придется объяснить, зачем ему внедорожник за 2,5 млн рублей

Накануне на портале Госзакупок появился заказ от администрации Омского района на поставку автомобиля, который полагается главе района Долматову.
За автомобиль готовы заплатить 2,5 млн рублей. При этом, что самое интересное, полномочия Долматова уже скоро истекут.
Региональная прокуратура заинтересовалась этим контрактом и организовала проверку соблюдения требований законодательства о контрактной системе.
«В случае подтверждения в ходе надзорных мероприятий фактов нарушений бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — рассказали в ведомстве.