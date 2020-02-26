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Экономика

Сибирскому чиновнику придется объяснить, зачем ему внедорожник за 2,5 млн рублей

В Омской области главе Омского района Геннадию Долматову придется доказать прокуратуре, что ему необходим дорогой автомобиль, пишет Om1.ru.

Чиновник. Портфель
Чиновник. Портфель
unsplash.com

Накануне на портале Госзакупок появился заказ от администрации Омского района на поставку автомобиля, который полагается главе района Долматову.

За автомобиль готовы заплатить 2,5 млн рублей. При этом, что самое интересное, полномочия Долматова уже скоро истекут.

Региональная прокуратура заинтересовалась этим контрактом и организовала проверку соблюдения требований законодательства о контрактной системе.

«В случае подтверждения в ходе надзорных мероприятий фактов нарушений бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — рассказали в ведомстве.

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