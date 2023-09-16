Сибирякам будут компенсировать цены на топливо субсидиями для АЗС. Но есть нюанс

Власти Тувы решили компенсировать владельцам заправок до половины их наценки на нефтепродукты, чтобы снизить цены на топливо для населения. В Алтайском крае такие меры пока не планируются.

В Туве с 31 августа по 7 сентября стоимость АИ-95 на АЗС региона выросла сразу на 1,07 руб. до 61,31 рублей за литр.

Глава региона Владислав Ховалыг на своей странице во "ВКонтакте" написал так:

"Вынуждены пойти на эти меры, так как не можем влиять на оптовый рынок. Такое решение позволит снять часть нагрузки с населения".

При этом в Алтайском крае ситуация с ценами на бензин ни чуть не лучше. В Рубцовске накануне сообщили, что на сетевых заправках большие очереди - "очень быстро закончился 95-й".

Затем пожаловались жители села Косиха. Там цена на АИ-95 стоит уже 58,9 рублей за литр. Почти как в Туве.

О дефиците бензина в Алтайском крае предупреждали.





