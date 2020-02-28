Сибиряки могут меньше платить за кредиты

Рефинансирование — это эффективный инструмент для тех, кто уже имеет действующие потребительские кредиты и хочет снизить долговую нагрузку. Такой способ оптимизации расходов позволяет сделать ежемесячный платеж ниже, рефинансировав кредит по выгодной ставке, а также, при необходимости, объединить несколько кредитов в один, чтобы сэкономить и не платить в разные банки.

Максимальная сумма кредита в рамках специальной программы рефинансирования составляет 1 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. Итоговая процентная ставка по рефинансированному кредиту устанавливается Банком «Левобережный» в зависимости от суммы кредита и категории заемщика.*

Олег Бельский,

начальник управления кредитования физических лиц Банка «Левобережный»:

Почему это выгодно? Лучше показать на конкретном примере, чем говорить абстрактно. Например, вы получаете заработную плату на карту нашего банка, но оформили два потребительских кредита в сторонних банках — один под 18,5% годовых с остатком задолженности 152 000 рублей, второй под 16,9% годовых с остатком задолженности 192 000 рублей. Каждый месяц вы платите в разные банки в сумме 8662 рубля. Обратившись в Банк «Левобережный», вы можете объединить их и рефинансировать под 9,9% годовых. При этом ежемесячный платеж уменьшится до 7 292 рублей, то есть, ваша экономия в год составит 16440 рублей. Если вы новый клиент, мы предложим вам ставку 12,9% годовых, что также позволит существенно снизить долговую нагрузку.

Предложение действует для частных лиц, оформивших потребительский кредит в другом банке не ранее, чем три полных месяца назад. Для получения кредита у клиента должна отсутствовать текущая просроченная задолженность в другом банке.

Подать заявку на рефинансирование кредита можно в режиме онлайн на сайте, а также в офисах банка.

Тел. 8−800−3333−555

Сайт: www.nskbl.ru

*Ставка 9,9% годовых доступна клиентам, получающим заработную плату на карту Банка «Левобережный», имеющим кредит в другом банке, и оформившим кредит по программе рефинансирования на сумму в размере от 300 000 рублей до 1 000 000 рублей; ставка для клиентов — участников зарплатных проектов Банка «Левобережный», имеющих кредит в другом банке, и оформивших кредит на сумму в размере до 300 000 рублей — 11,9% годовых. Ставка для новых клиентов, оформивших кредит по программе рефинансирования составит 12,9% годовых при сумме свыше 300 000 рублей и 13,9% годовых при сумме до 300 000 рублей. Не является публичной офертой. Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г.