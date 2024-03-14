Сибиряки озвучили желаемые меры поддержки своих семей

Большинство россиян хотели бы воспитывать больше детей, чем есть сейчас в их семьях. Это показал опрос*, проведенный ВТБ и банком «Открытие». К наиболее важным мерам поддержки, позволяющим принять решение об увеличении семьи, респонденты отнесли качественную бесплатную медицину и образование, а также наличие дополнительных выплат на детей.

Каждый второй житель Сибири — участник опроса, посвященного Году семьи, считает, что в семье должно быть как минимум два ребенка. Еще 10% опрошенных сибиряков выступают за троих детей и больше. Рождения одного ребенка достаточно для 12% участников опроса. 20% говорят, что в семье должно быть столько детей, сколько получится — у всех разные возможности. И абсолютному большинству опрошенных хотелось бы воспитывать больше детей, чем есть в его семье сейчас. О желании иметь большую многодетную семью чаще других заявляли жители Северного Кавказа.

Россияне, как правило, ведут общий семейный бюджет (59%), в Сибири этот показатель выше — 63%. Еще 18% предпочитают «смешанный» тип семейного бюджета, когда есть и общий фонд, и личные бюджеты каждого члена семьи, 15% сибиряков также отдали предпочтение этому типу расходов. Раздельный бюджет предпочитают 10% опрошенных (в СФО показатель 8%). Еще 13% тратят все сами, так как у них нет семьи (в Сибири — 14%).

Мнения участников опроса о необходимом количестве денег для комфортной жизни и достатке разделились. Сумма в 30 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи приемлема для 16% опрошенных (17% в Сибири). Чаще всего такую сумму называли представители многодетных семей. Сумма 30-50 тыс. рублей — ответ 22% (каждый четвертый сибиряк озвучил эту сумму) и столько же респондентов говорят о сумме в 50-70 тыс. рублей. Почти каждый пятый участник назвал желаемой сумму в 70-100 тыс. рублей на каждого члена семьи. Еще 13% — свыше 100 тыс. рублей (в Сибири показатель чуть ниже 8%). Затруднились с ответом 7% опрошенных.

Большинство (51%) участников опроса не готовы экономить на таких статьях семейных расходов как еда (51%), медицинские услуги и лекарства (41%), а также на покупке одежды и обуви (28%). А вот в занятиях спортом, покупке бытовой техники и развлечениях респонденты готовы себе отказать в случае финансовых трудностей.

Для развития семьи, по мнению россиян, особенно важно бесплатное качественное здравоохранение (52%) — для сибиряков этот параметр важен для 57%, бесплатное образование и питания детей в общеобразовательных учреждениях (30%), а также дополнительные выплаты на детей (29%), в СФО — 31%. Право на досрочную пенсию многодетным родителям поможет 25% опрошенных (21% в Сибири). Возможность бесплатного или льготного пользования земельными участками интересна 20% (24% в СФО), помощь в частичном погашении ипотеки хотели бы получить 20% опрошенных (21% сибиряков). 12% россиян и 10% сибиряков заявили, что не нуждаются в дополнительных семейных льготах и преференциях.

В поддержке семей с детьми участвуют и финансовые институты. Традиционно такая поддержка заключается в предоставлении льготных условий для заёмщиков, которые ожидают ребёнка или стали родителями недавно. ВТБ в свою очередь постоянно совершенствует различные программы поддержки семейных ценностей. Реализуя идею «Семейного банка», ВТБ помогает российским семья с эффективным управлением семейным бюджетом, расчетом положенных социальных выплат и налогов. А недавно банк объявил о старте бесплатной программы квалифицированной медицинской поддержки для будущих мам и детей.

* Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 1-8 марта по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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