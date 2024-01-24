24 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика
Erid: 4CQwVszH9pWvKJuXhuz

Сибиряки положили на счета для детей больше 1,3 миллиарда рублей за год

Свыше 148 тысяч новых лицевых счетов на имя своих детей открыли жители регионов Сибири в 2023 году. На эти счета взрослые сибиряки положили более 1,334 млрд рублей, подсчитали аналитики Сбера.

Мальчик с копилкой.
Мальчик с копилкой.
Фото: ru.freepik.com, автор drobotdean.

Максимальную в Сибири сумму для детей сберегли жители Красноярского края (343 млн рублей) и Кемеровской области (337 млн рублей). Омичи положили на «детские» счета 210 млн рублей, новосибирцы — 171 млн рублей, а жители Алтайского края — 150 миллионов. 54 млн рублей разместили томичи.

Жители Новосибирской области при этом сберегают для детей на обезличенных металлических счетах наибольшие суммы в Сибири. А самое большое количество счетов в целом открыли жители Кемеровской области.

Оформить сбережения на детей могут как взрослые, так и сам ребенок, самостоятельно открыв счёт или вклад в банке с 14 лет при наличии паспорта РФ. Также детям от 6 до 13 лет включительно доступно открытие счёта «Детская копилка» в приложении СберKids при наличии у него детской СберКарты.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка Сбербанка:

Формирование финансового резерва с детских лет позволяет заблаговременно делать накопления, создавать подушку безопасности, которые к моменту перехода человека во взрослую жизнь будут служить ему опорой и стартовыми позициями для формирования уже собственного благополучия. Кроме того, вклады на детей и «детская копилка» — часть обучения финансовой грамотности взрослым своего ребенка.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • ПАО Сбербанк

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость