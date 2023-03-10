Сибиряки сберегли для своих детей почти 5 млрд рублей

Родители накопили для своих несовершеннолетних детей, возраст которых не превышает 14 лет, почти 5 млрд рублей — такого значения достиг портфель детских вкладов в Сибирском Сбере. Средний размер каждого такого сбережения составляет почти 130 тыс. рублей.

Открыть вклад на имя ребенка могут не только родители, но также и другие родственники, опекуны и попечители. Для того, чтобы это сделать, нужно предоставить в банк определенный список документов на имя ребенка. Когда вкладчик достигнет совершеннолетия, он сможет распоряжаться этими средствами самостоятельно.

Наибольший прирост в размере своих сбережений, 43%, показала молодежь в возрасте от 18 до 21 года — эта категория клиентов Сбера в Сибири в среднем хранит на своих счетах чуть более 300 тысяч рублей.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

— Наши клиенты заботятся о будущем своих детей — это видно в том числе по росту популярности детских вкладов. Сбер непрерывно работает над улучшением своих продуктов и внедряет современные технологические решения в свои сервисы. Так, сегодня, благодаря использованию технологий искусственного интеллекта, открыть вклад и рассчитать по нему потенциальную прибыль можно буквально в несколько кликов за пару минут.

Суммарный портфель вкладов на счетах сибирских клиентов на сегодняшний день превышает 450 млрд рублей, в Алтайском отделении он больше 66 млрд рублей. В среднем, каждый клиент хранит на счете в Сбере более 430 тысяч рублей. У жителей Алтая средний размер сбережения превысил 350 тысяч рублей.

Открыть вклад можно онлайн — в приложении или на официальном сайте Сбера, либо очно — в любом отделении банка.