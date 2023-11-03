5 ноября
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Экономика

Сибиряки стали втрое чаще оформлять покупку жилья без ипотеки

Кратный рост популярности оформления неипотечных сделок зафиксировали в Сибирском Сбере.

Сбербанк.
Сбербанк.
Фото: Сбербанк.

Аналитики Сибирского Сбера фиксируют стремительный рост количества сделок купли-продажи недвижимости при посредничестве банка без привлечения ипотечного займа.

Число таких сделок в регионах Сибири в третьем квартале 2023 года приблизилось к 5,5 тысячи, что почти втрое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Максимальный, четырехкратный, рост популярности сервиса зафиксирован в Новосибирской области. В числе лидеров по количеству неипотечных сделок оказались также Красноярский край, Омская область, Кузбасс и Алтайский край.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка Сбербанка:

Сервисы электронной регистрации купли-продажи недвижимости и безопасных расчетов, реализуемые Сбером, существенно облегчают процедуру сделок, избавляя клиентов от необходимости прохождения целого ряда процедур. Еще одним преимуществом такого подхода является упрощение процесса проведения межрегиональных сделок, когда продавец и покупатель могут находиться друг от друга на значительном расстоянии.

Электронная регистрация позволяет покупателю оформить право собственности на недвижимость за один получасовой визит в отделение банка, сотрудники которого помогают составить все необходимые документы, направляют их на регистрацию в Росреестр и в дальнейшем информируют о завершении процесса и перечислении оплаты продавцу. Использование сервиса электронной регистрации позволяет автоматизировать процессы, освободив клиента от посещения Росреестра и МФЦ, а сервиса безопасных расчетов — провести оплату между сторонами сделки.

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