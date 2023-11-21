Сибиряки все чаще выбирают загородное жилье

Строительство своего дома все чаще становится альтернативой жилплощади в многоквартирном доме как на первичном, так и на вторичном рынках. В октябре 2023 года доля ипотечного кредитования индивидуального строительства жилья (ИЖС) в Сибири достигла 14% — за 10 месяцев объем финансирования ИЖС вырос более чем в шесть раз относительно всего 2022 года, подсчитали аналитики Сбера.

Если в апреле объем кредитования ИЖС в Сибири впервые перевалил за миллиард рублей, а его доля от общего объёма выдач не превышала 5%, то уже в октябре эта сумма превысила 5 млрд рублей, а в октябре каждая девятая ипотека была выдана на строительство частного дома.

При этом около трети объема финансирования и количества ипотек на ИЖС в октябре было выдано в Республике Тыва — 1,7 млрд рублей. Несколько месяцев назад в республике заработала льготная ипотека с господдержкой по ставке в несколько раз ниже рыночной. С большим отставанием на втором месте идет Новосибирская область (1 млрд рублей), на третьем — Алтайский край (929 млн рублей).

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка Сбербанка: