Банк постоянно обновляет кредитную линейку для малого и среднего бизнеса, улучшает условия кредитования, и повышает доступность финансовых ресурсов для предпринимателей. Наиболее популярным продуктом у представителей бизнеса является беззалоговый кредит.

Беззалоговый кредит — это простота и удобство использования кредитных средств: компании могут оперативно получить финансирование. В начале года банк увеличил максимальную сумму кредита до 5 миллионов рублей.*

Банк также может предложить клиентам в сфере малого и среднего бизнеса широкий спектр кредитных продуктов: кредит, кредитная линия на пополнение оборотных средств, кредиты на инвестиционные цели, овердрафт, банковскую гарантию. Клиентов приятно удивят ставки и сроки рассмотрения кредитной заявки.

Ольга Бережнова,

начальник отдела кредитования юридических лиц «СИБСОЦБАНК» ООО:

Взаимоотношения клиента и Банка выстраиваются на основе долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, которое когда-то началось благодаря новому проекту и взаимному поиску партнера. Поэтому новым клиентам мы особенно рады потому, что это старт для новых решений и для реализации новых проектов, для возникновения долгосрочного успешного сотрудничества. При этом одним из факторов успеха является то, что «СИБСОЦБАНК» работает с клиентами в одном регионе, зная об их проблемах и потребностях. Кроме того, дополнительным плюсом работы Банком служит оперативное принятие решений в отношении заемщиков, что является важным моментом в развитии и планировании бизнеса.

А для оперативной работы «СИБСОЦБАНК» ООО предлагает открыть расчетный счет в рублях и иностранной валюте — бесплатно! Специальное предложение по открытию счетов действует до 31.01.2019 . В эти дни желающие воспользоваться данным предложением могут обратиться во все отделения Банка, где осуществляется обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

СИБСОЦБАНК предлагает беззалоговые кредиты для бизнеса. Источник: «СИБСОЦБАНК» ООО

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