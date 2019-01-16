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СИБСОЦБАНК предлагает беззалоговые кредиты для бизнеса

Банк постоянно обновляет кредитную линейку для малого и среднего бизнеса, улучшает условия кредитования, и повышает доступность финансовых ресурсов для предпринимателей. Наиболее популярным продуктом у представителей бизнеса является беззалоговый кредит.

Бизнесмен.
Бизнесмен.
СС0

Беззалоговый кредит — это простота и удобство использования кредитных средств: компании могут оперативно получить финансирование. В начале года банк увеличил максимальную сумму кредита до 5 миллионов рублей.*

Банк также может предложить клиентам в сфере малого и среднего бизнеса широкий спектр кредитных продуктов: кредит, кредитная линия на пополнение оборотных средств, кредиты на инвестиционные цели, овердрафт, банковскую гарантию. Клиентов приятно удивят ставки и сроки рассмотрения кредитной заявки.

Ольга Бережнова,
начальник отдела кредитования юридических лиц «СИБСОЦБАНК» ООО:

Взаимоотношения клиента и Банка выстраиваются на основе долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, которое когда-то началось благодаря новому проекту и взаимному поиску партнера. Поэтому новым клиентам мы особенно рады потому, что это старт для новых решений и для реализации новых проектов, для возникновения долгосрочного успешного сотрудничества. При этом одним из факторов успеха является то, что «СИБСОЦБАНК» работает с клиентами в одном регионе, зная об их проблемах и потребностях. Кроме того, дополнительным плюсом работы Банком служит оперативное принятие решений в отношении заемщиков, что является важным моментом в развитии и планировании бизнеса.

А для оперативной работы «СИБСОЦБАНК» ООО предлагает открыть расчетный счет в рублях и иностранной валюте — бесплатно! Специальное предложение по открытию счетов действует до 31.01.2019. В эти дни желающие воспользоваться данным предложением могут обратиться во все отделения Банка, где осуществляется обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

СИБСОЦБАНК предлагает беззалоговые кредиты для бизнеса.
СИБСОЦБАНК предлагает беззалоговые кредиты для бизнеса.
Источник: «СИБСОЦБАНК» ООО

Подробнее по вопросам кредитования (3852) 37−02−25

По вопросам открытия расчетного счета по телефону (3852) 37−02−13

*Условия действительны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита. Максимальная ставка 18% годовых. Комиссии берутся в соответствии с тарифами банка. Подробную информацию о кредитных продуктах «СИБСОЦБАНК» ООО для бизнеса, условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Лицензия ЦБ РФ № 2015 от 26.12.2012 г.

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