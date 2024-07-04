«Сибстекло» выпустило в обращение цифровые финансовые активы на 50 млн рублей

ЦФА выпускается сроком на 12 месяцев под 19,5% годовых. Предусмотрена ежемесячная выплата дохода. Средства планируется направить на пополнение оборотного капитала, проведение технических мероприятий в целях эффективности повышения работы оборудования.

Алексей Чванов,

заместитель председателя Сибирского банка Сбера:

ЦФА создаются на базе технологии распределенных реестров, что позволяет автоматизировать исполнение сделок за счет применения смарт-контрактов. Выпуск и обращение ЦФА — сравнительно новое явление на финансовом рынке. Мы приветствуем тот факт, что сибирские компании, причем не только инвестиционные, но и производственные, все чаще обращают внимание на возможность использования технологии.

Эдуард Таран,

президент «РАТМ Холдинга»:

На «Сибстекле» совершенствуют управление финансовыми ресурсами, диверсифицируют долговой портфель. ЦФА пока не являются стандартным инструментом для промышленных компаний, тем не менее, интерес к рынку токенизированных ценных бумаг растет, эмитентов становится все больше, чему способствует доступность процедуры организации выпуска. Для физических лиц ЦФА — это новый механизм инвестирования в реальный сектор экономики, причем их доходность выше, чем банковских депозитов.

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