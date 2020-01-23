Сигареты в России могут подорожать сразу на 25%

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в России в 2020 году могут вырасти примерно на 25%, пишут « Известия »

Одной из основных причин станет массовая маркировка табачной продукции, которая стала обязательной с 1 марта 2019 года. Производители размещают на каждой пачке цифровой код Data Matrix.

Как пояснила замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина, придумано это для снижения доли контрафактного товара.

«Пока удельный вес нелегальных табачных изделий растет. По данным аналитического агентства Nielsen по итогам января-сентября 2019-го, доля контрафакта и контрабанды достигла 15,6% - это на 7,2 процентных пункта больше, чем в аналогичный период предыдущего года», — отметила Павлюшина.

Среди других причин она называет инвестиции компаний в производственные процессы, связанные с повышением требований к качеству продукции и ее сертификации.

Также на цену повлияют акцизы, который увеличились с 1 января. Для сигарет и нагревательного табака рост составил 4%, для электронных систем доставки никотина — 4,2%.

Примечательно, что если в 2019 году акциз взимался только с одноразовых электронных систем, то теперь платить должны производители всех устройств.

Курение запрещено.

Директор по работе с органами государственной власти «JTI Россия» Василий Груздев согласился с прогнозом повышения цен на сигареты. В компании отметили, что сейчас средняя цена легальной пачки составляет 115 рублей, из которых как минимум 64 рубля уходят на налоги, включая акциз и НДС.

С учетом производственных, логистических и прочих затрат производителей и ритейлеров более 97% легальных сигарет продаются по цене выше 90 рублей за пачку.

Директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова заявила, что после повышения цен есть риск перехода части потребителей на дешевый нелегальный продукт.

Гуськова уверена, что основная причина роста цен на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году — именно повышение ставки акциза. Поскольку стоимость цифрового кода слишком мала, чтобы компенсировать расходы за счет потребителей.