Томенко дал понять, кто поможет Белокурихе

Ответ на вопрос, как и чем Белокурихе помогут власти, губернатор начал с того, что это курорт федерального значения. Тем самым глава региона дал понять, что основные меры поддержки будут идти с федерального уровня.
В частности, официальные обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину он уже направил.
17 апреля в Белокурихе губернатор запланировал совещания с руководителями санаториев, чтобы обсудить пути выхода из кризисной ситуации.
«Не так давно мы подводили итоги работы санаторно-курортного бизнеса. Порядка 5 млрд рублей ежегодно их выручка, за два месяца простоя — это где-то 1,5 млрд тех денег, которые должны они получить, но не получили. Это серьезный удар по отрасли. Ситуация сложная, мы очень хорошо это понимаем», — сказал губернатор.
Он также подчеркнул, что туристическая отрасль — одна из системообразующих в крае.
«Не оказать ей поддержки государство не может», — уверяет Томенко.