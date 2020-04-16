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Экономика

Томенко дал понять, кто поможет Белокурихе

Из-за двухмесячного простоя из-за ограничительных мер по коронавирусу курортный бизнес Алтайского края потеряет около 1,5 млрд рублей. Такую сумму назвал 16 апреля на пресс-конференции губернатор региона Виктор Томенко, а также рассказал о мерах по поддержке турбизнеса.

Санатории Белокурихи.
Санатории Белокурихи.
Анна Зайкова.

Ответ на вопрос, как и чем Белокурихе помогут власти, губернатор начал с того, что это курорт федерального значения. Тем самым глава региона дал понять, что основные меры поддержки будут идти с федерального уровня.

В частности, официальные обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину он уже направил.

17 апреля в Белокурихе губернатор запланировал совещания с руководителями санаториев, чтобы обсудить пути выхода из кризисной ситуации.

«Не так давно мы подводили итоги работы санаторно-курортного бизнеса. Порядка 5 млрд рублей ежегодно их выручка, за два месяца простоя — это где-то 1,5 млрд тех денег, которые должны они получить, но не получили. Это серьезный удар по отрасли. Ситуация сложная, мы очень хорошо это понимаем», — сказал губернатор.

Он также подчеркнул, что туристическая отрасль — одна из системообразующих в крае.

«Не оказать ей поддержки государство не может», — уверяет Томенко.

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