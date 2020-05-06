Силуанов объяснил, почему государство не дает деньги людям в разгар пандемии

По словам главы Минфина, Россия могла бы пойти по этому сценарию, если бы рубль был мировой резервной валютой.
«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и „с вертолета деньги разбрасывать“, потратить триллионы рублей», — заявил чиновник в интервью газете «Ведомости».
Также Силуанов указал на то, что в условиях пандемии COVID-19 оказывать помощь нужно тем, кто в ней нуждается в первую очередь.
Говоря о помощи бизнесу, министр напомнил, что пострадавшие от ситуации из-за коронавируса малые предприятия получают полугодовые отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника.
«МРОТ для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается. Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний», — сказал Антон Силуанов.