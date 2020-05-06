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Экономика

Силуанов объяснил, почему государство не дает деньги людям в разгар пандемии

Министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, почему россиянам не раздадут деньги во время пандемии, как это делали в некоторых странах.

Антон Силуанов.
Антон Силуанов.
Анна Зайкова, altapress.ru

По словам главы Минфина, Россия могла бы пойти по этому сценарию, если бы рубль был мировой резервной валютой.

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и „с вертолета деньги разбрасывать“, потратить триллионы рублей», — заявил чиновник в интервью газете «Ведомости».

Также Силуанов указал на то, что в условиях пандемии COVID-19 оказывать помощь нужно тем, кто в ней нуждается в первую очередь.

Говоря о помощи бизнесу, министр напомнил, что пострадавшие от ситуации из-за коронавируса малые предприятия получают полугодовые отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника.

«МРОТ для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается. Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний», — сказал Антон Силуанов.

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