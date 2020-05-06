Силуанов объяснил, почему государство не дает деньги людям в разгар пандемии

Министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, почему россиянам не раздадут деньги во время пандемии, как это делали в некоторых странах.

По словам главы Минфина, Россия могла бы пойти по этому сценарию, если бы рубль был мировой резервной валютой.

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и „с вертолета деньги разбрасывать“, потратить триллионы рублей», — заявил чиновник в интервью газете «Ведомости».

Также Силуанов указал на то, что в условиях пандемии COVID-19 оказывать помощь нужно тем, кто в ней нуждается в первую очередь.

Говоря о помощи бизнесу, министр напомнил, что пострадавшие от ситуации из-за коронавируса малые предприятия получают полугодовые отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника.