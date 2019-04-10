Силуанов рассказал, когда ждать эффекта от повышения НДС

Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ «Высшая школа экономики», пишет «Российская газета».

Антон Силуанов,

сказал первый вице-премьер , министр финансов РФ:

— Мы ожидали снижения темпов роста экономики, потому что вводили дополнительные ставки НДС, и эти деньги, которые мы должны были получить в бюджет и направить в экономику в виде инвестиций, по нашим оценкам, должны поступить в экономику ближе ко второй половине года. Мы запрягаем долго, но, уверен, что потом быстро поедем.

Повышение базовой ставки НДС до 20% принесет в бюджет дополнительно свыше 600 млрд рублей в год. Изъятие этих денег из экономики, по замыслу правительства, будет с лихвой компенсировано их перераспределением в инвестиции в рамках нацпроектов, однако первую половину года, как ожидается, займут подготовительные процедуры — заключение соглашений с регионами, проведение конкурсов и так далее.

Этим объясняется прогнозируемое Минэкономразвития замедление роста экономики в этом году до 1,3% с 2,3% в прошлом году. Прогноз Банка России (1,2−1,7%) допускает более оптимистичный сценарий.

Силуанов отметил, что развитие экономики в начале года оказалось выше ожиданий, и если позитивные тенденции сохранятся, итоговый результат превысит прогнозные 1,3%. По оценке Минэкономразвития, рост ВВП в январе составил 0,7%, в феврале — 1,5%.