«Сименс Финанс» работает удаленно. Лизинговая компания поделилась опытом ведения бизнеса из дома

Даже в самые непростые времена предпринимательская деятельность не останавливается. В лизинговой компании «Сименс Финанс» это отлично понимают, и сегодня, как и всегда, готовы оказать финансовую поддержку и помочь бизнесу клиента. Московский и Санкт-Петербургский офисы уже не первую неделю работают дистанционно, а остальные 22 представительства присоединились к ним только на этой неделе.

Комфортно перейти на дистанционный режим работы «Сименс Финанс» смог благодаря тому, что все бизнес-процессы в компании в значительной степени дигитализированы. Вот уже много лет на сайте компании успешно функционирует форма онлайн заявки, а с прошлого года текущие клиенты имеют возможность подавать и отслеживать статус заявок в онлайн-офисе. Кроме того, все сотрудники отделов продаж и кредитные специалисты имеют дома оборудованные рабочие места с доступом к почте и внутренним ресурсам компании. Остальные службы компании также функционируют дистанционно в штатном режиме.

Валентина Полякова,

заместитель генерального директора по продажам и развитию ООО ЛК «Сименс Финанс»:

Сименс Финанс" на рынке уже 20 лет, и это не первый кризис, который нам довелось пережить — наша опытная команда преодолела кризис 2009-го, а также 2014 — 2015 годов. Большую роль играет поддержка концерна «Сименс», частью которого мы являемся. Благодаря нашим коллегам из Европы мы немного раньше узнали о том, что действительно происходит в мире, и успели подготовиться к переходу на полностью дистанционную работу. Сейчас усилия команды в том числе направлены на то, чтобы помочь нашим текущим клиентам адаптироваться и пройти этот период турбулентности максимально успешно. Мы мониторим заводы в Европе, тщательно следим за отраслевой динамикой и, благодаря нашим 24 представительствам по всей России, находимся в постоянном диалоге с клиентами.

Руководство лизинговой компании уточнило, что спрос на финансирование со стороны бизнеса остается стабильным: за март в компанию поступило порядка 200 онлайн заявок на финансирование, а план инвестирования на апрель превышает бюджетные ожидания на 20%. Также регулярно поступают запросы на согласование индивидуальных условий финансирования, которые оперативно рассматриваются Правлением компании.

Сотрудники компании, перешедшие на дистанционный режим работы, делятся друг с другом лайфхаками по организации работы дома и стараются находить в этом светлые стороны.

Дмитрий Исаенков,

заместитель начальника отдела продаж московского представительства ООО ЛК «Сименс Финанс»:

В каком-то смысле работа из дома — это даже удобно: проснулся, умылся, и уже в «офисе». Встречи с клиентами у нас теперь по «Скайпу», а общение с коллегами и решение вопросов по проектам в групповых чатах. Внутренние ресурсы компании работают чуть медленнее чем в офисе, но это почти не влияет на продуктивность. С клиентами максимально на связи: и в 7, и в 8 часов вечера можем провести расчеты и проверить заявку. Раньше мы вечер проводили в пробках по пути домой, а теперь есть возможность потратить время с пользой, и помочь клиенту. В целом дистанционная работа в компании организована отлично — как и прежде работаю в комфортных условиях на любимой работе.

Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Барнауле ул. Кирова, 51 А, 4 этаж Тел.: (3852) 200−123 Evgeny.malash@siemens.com www.siemens.ru/finance

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