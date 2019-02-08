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Экономика

Ученые предупреждают о возможном нашествии вредоносного насекомого на Алтае

Нашествие опасного вредителя капустной моли возможно на Алтае. Под угрозой находятся посевы рапса. Если вовремя не принять меры, урожай этой культуры может быть полностью потерян.

Поля рапса и пшеницы.
Поля рапса и пшеницы.
СС0

Об этом 7 февраля в ходе аграрной конференции сообщил профессор кафедры растениеводства АГАУ Григорий Стецов. По его словам, с виду симпатичное маленькое насекомое, длина которого всего 3−4 мм, в сезон дает много поколений, создавая проблемы для дальнейших обработок.

Григорий Стецов,
профессор кафедры растениеводства, переработки и механизации АГАУ:

На полях рапса надо бывать ежедневно. Стоит только пропустить нужный момент, могут начаться серьезные проблемы. В прошлом году этого вредителя было немного, так что аграриям повезло. Не дай бог в этом году будет по-другому.

Капустная моль
Капустная моль
Россельхозцентр России

По словам ученого, отслеживать наличие капустной моли на рапсе надо с первыми всходами уже в середине мая. В запущенных случаях зараженные посевы рапса могут потребовать многократных обработок.

Напомним, рапс в Алтайском крае сейчас наиболее востребованная культура. В 2018 году площади под ним увеличились в 2,7 раза до 137 тысяч га.

Справка

Капустная моль (Plutella maculipennis Curt.) принадлежит к семейству Серпокрылой моли (Plutellidae), ее гусеница повреждает всходы капустных культур. Поскольку нет четких критериев прогноза распространения и численности этого вредителя, предусмотреть массовые вспышки численности весьма сложно.

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