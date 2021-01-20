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Предприниматель из Барнаула получил помощь из другого региона
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Экономика

Предприниматель из Барнаула получил помощь из другого региона

Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан (входит в «Корпорацию МСП») предоставила индивидуальному предпринимателю Сергею Шулику из Барнаула финансовую поддержку на приобретение в лизинг ростера для обжарки кофе.

Кофе зерна.
Кофе зерна.
ССО

Сумма финансирования — 2,9 млн рублей, выделенных по программе «Устойчивое развитие». Как сообщили в корпорации, компания Сергея Шулика Aruna Coffee специализируется на производстве и оптово-розничной торговле зернового кофе и ингредиентов для кофейных автоматов, а также заведений общественного питания.

Ростер для обжарки кофе торговой марки Giesen приобретается для сокращения сроков производственного цикла обжарки зерен. В результате полученная экономия средств будет направлена на заработную плату и оплату электроэнергии.

Предприниматель из Алтайского края обратился за помощью в лизинговую компанию Башкортостана, что не противоречит действию систему поддержки малых предприятий, так как сегодня любой субъект МСП может получить предмет лизинга, независимо от территории, где ведет свою деятельность.

«Сейчас более 70% предпринимателей, обратившихся к нам за лизинговой поддержкой, находятся не в регионах присутствия нашей компании, что не мешает им получать услуги качественно и быстро», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

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