Система побеждать. В Барнауле состоялись всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ

На торжественной церемонии открытия состязаний чествовали призера первенства мира Софию Штиль

Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

В Алтайском крае прошли всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Расскажем, о том, благодаря чему добиваются успехов юные алтайские спортсмены.

О соревнованиях

10 сентября в Барнауле стартовали всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ памяти заслуженного мастера спорта СССР Константина Костенко, по инициативе которого в 1982 году в городе и был создан гребной канал.

Три дня юные спортсмены из восьми регионов страны боролись за награды на дистанциях 200, 500 и 1 тыс. метров. Разыграли и специальный приз за победу на дистанции 10 тыс. метров — именно в этой дисциплине выступал Константин Костенко.

Михаил Волков,

тренер:

— Здесь собрались лучшие из лучших. В этих соревнованиях побеждала и моя воспитанница София Штиль, которая теперь уже достигла результатов на первенстве мира среди юниоров. Будем повышать планку — у нее впереди молодежный чемпионат Европы.

Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Анна Зайкова

О чемпионах

София Штиль только что вернулась из португальского Монтемор-у-Велью с первенства мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 19 лет. В составе сборной России восемнадцатилетняя спортсменка трижды стала медалисткой: взяла 1 серебро и 2 бронзы.

Сама о своем выступлении она говорит с оптимизмом: «Все прошло успешно, вполне гладко, результатом довольна. У нас неплохое время и мы вполне могли претендовать на первое место».

В спорт Софию привели родители в 11 лет. Сначала она тренировалась на байдарке, а позже пересела в каноэ. «Мне было очень интересно, ведь подготовка в этом виде спорта включает в себя плаванье, лыжи и саму греблю — хотелось пробовать все. Были, конечно, моменты, когда что-то не получалось и хотелось все бросить, но тренер меня всегда поддерживал. И я втянулась», — улыбается она.

Девушка выполнила норматив на присвоение звания «Мастер спорта России». А успешное выступление на первенстве позволило ей войти в состав молодежной сборной страны и также побороться за звание чемпионки на международных соревнованиях в следующем году.

Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Анна Зайкова Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Анна Зайкова Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Анна Зайкова

«А пока буду отдыхать неделю — ничего не делать, попробую разгрузить голову, что-то переосмыслить. После этого начнется „вход в греблю“ — морально и физически буду готовиться к тому, что стану работать по-другому, ведь молодежная сборная требует еще больше усилий», — делится своими планами София.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко и раньше показывали хорошие результаты на международных соревнованиях. Например, Артем Пискун был победителем первенства мира, а Владлен Ушаков взял серебряную медаль первенства Европы. И на достигнутом останавливаться они не намерены.

Владлен Ушаков,

спортсмен:

— Как сказал великий гребец, олимпийский чемпион, Александр Дьяченко, плох тот спортсмен, который не мечтает об олимпийском золоте. Все начинается с мечты. Мы придем к цели рано или поздно.

В 2021 году 15 алтайских спортсменов стали победителями и призерами международных и всероссийских соревнований.

Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Анна Зайкова Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Анна Зайкова

О поддержке

«Все благодаря системному подходу», — не устают говорить тренеры, руководители и попечители спортивной школы.

Благодаря ему в крае создан целый спортивный кластер: гребной канал, который соответствует всем мировым стандартам, СШОР по гребле на байдарках и каноэ с двумя отделениями в Павловске и Бийске, а также Алтайское училище олимпийского резерва и спортивный интернат при нем. Все это помогает успешно воспитывать новое поколение гребцов.

Алтайский край последние годы целенаправленно занимается развитием гребного вида спорта. Создана прекрасная спортивная база, работает тренерский штаб, куда входят как местные, так и привлеченные специалисты из других территорий. Поддержку этому виду спорта оказывает правительство Алтайского края, мэрия Барнаула. У федерации есть четкий план — приложить все усилия, чтобы алтайская школа гребли заняла лидирующие позиции в России.

Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Анна Зайкова Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Анна Зайкова Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Анна Зайкова

Благодаря всесторонней поддержке регионального правительства и средствам, выделенным из федерального и регионального бюджета, на гребном канале за несколько последних лет реализован целый ряд инфраструктурных проектов. Сооружен обводной канал, что является обязательным условием для проведения соревнований международного уровня, построен мост через него, проведено берегоукрепление, оборудованы автомобильные парковки, проведен ремонт дорожного полотна на подъезде к базе, на противоположном берегу канала появились трибуны, способные вместить 3 тысячи зрителей.

Внимание правительства региона к реконструкции базы на гребном канале и постоянный контроль за ходом проводимых работ позволило на высоком организационном уровне провести в мае 2 этап Кубка мира в Барнауле, что явилось одними из самых значительных спортивных состязаний, включенных в план международных спортивных мероприятий, запланированных в России на 2021 год.

Системная работа по целому ряду направлений уже приносит результаты. И не только в виде медалей самого разного достоинства, которые завоевывают на всероссийских и международных соревнованиях юные воспитанники спортшколы. По итогам 2019 года Федерация гребли на байдарках и каноэ Алтайского края вошла в десятку лучших в России.

Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Анна Зайкова

Артем Шамков,

член попечительского совета Фонда поддержки и развития гребли на байдарках и каноэ Алтайского края: