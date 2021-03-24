Системный апгрейд. Как «Бочкаревский пивоваренный завод» реализует нацпроект «Производительность труда»

Промежуточные итоги участия в национальном проекте «Производительность труда» подвели на ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».

4 марта на предприятии при участии экспертов Регионального центра компетенции в сфере производительности труда прошел день информирования по результатам первых трех месяцев реализации нацпроекта.

В ходе анализа пилотного потока «Производство безалкогольных напитков» рабочая группа выявила 49 проблем и разработала план-график мероприятий по их устранению.

Начальник отдела развития производственной системы Оксана Дегтярева во время общения с коллективом презентовала промежуточные результаты проекта и обозначила целевые ориентиры на следующий цикл внедрения улучшений.

Директор по производству Вадим Балахнин отметил результаты работы по проекту и наградил ценными подарками активных участников рабочей группы.

В ближайшее время на заводе предстоит работа по обучению инструкторов по бережливому производству, реализации плана мероприятий по достижению целевого состояния, проведения конкурса по 5С.

Также на предприятии будет актуализирована система подачи предложений по улучшениям и составлен план дальнейших действий. Предполагается, что проектной деятельностью будут охвачены все производственные потоки завода.

Справка

Главной целью национального проекта «Производительность труда» является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей отечественной экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru