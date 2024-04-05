«Сказка – ложь, да в ней налог!». Altapress.ru написал и записал эпическую налоговую былину

Приближается последний срок подачи налоговых деклараций для физических лиц за 2023 год. И мы хотим гуманно предупредить тех, кто «дремлет», думая, что времени еще предостаточно, что Федеральная налоговая служба – не дремлет. А предупредить мы хотим… аудио-былиной. Слушайте и платите, платите и слушайте.

О том, что может произойти с теми, кто невольно или специально нарушает налоговые обязательства перед родным государством, убедительно и размашисто рассказывает местный поэт-правдоруб Леопольд Алтай-Болтайский. Важный момент — скромный вклад в аранжировку былины внес известный барнаульский рэпер WhiteGallows, который сделал фит с Бастой.

Мы уверены, что захватывающий сюжет этого произведения, изобилующий неожиданными поворотами и ссылками на лучшие образцы отечественной музыкальной и кинематографической классики (да и сам неповторимый голос автора) не оставят вас равнодушными.

Внимательным читателям и слушателям Леопольд известен как автор и исполнитель басни «Мартышка и налог».

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