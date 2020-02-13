Скидку на оплату услуг ЖКХ предложили ввести в России

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций, сообщает RT .

С соответствующей инициативой депутат Борис Чернышов обратился к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

«Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты», — обосновал инициативу Черышев.

Такой механизм, по мнению депутата, позволит сэкономить на оплате услуг ЖКХ — по квартплате, электроэнергии, газа и других.

Черышев подчеркнул, что в настоящее время оплата услуг ЖКХ остается в России весомой статьей расходов.

Размер скидки можно рассмотреть после принятия соответствующего решения, считает парламентарий.

Кроме того, депутат предложил еще и доплачивать россиянам: компании, которые размещают свою рекламу на квитанциях, могут выплачивать гражданам определенный процент.

Правда, в таком случае необходимо сохранить возможность получать бумажные квитанции для всех желающих. А гражданам дать выбор — электронные или бумажные.