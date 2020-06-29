Сколько будет стоить рубль, рассказал глава Сбербанка

Банкир подкрепил свой прогноз словами аналитика Генри Гроуба, который сказал, что к концу года за баррель нефти будут давать 60−62 доллара.
«Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60-ти к доллару», — цитирует Грефа ТАСС.
Российская валюта тесно связана с ценой на углеводороды, однако ее тяжело спрогнозировать, подчеркнул глава Сбербанка.
По словам Грефа, пока неизвестно, как будет протекать вторая волна коронавируса, поэтому есть вероятность, что «рубль станет колебаться», пишет ura.ru. При этом он отметил, что российская экономика проходит кризис, вызванный пандемией, лучше, чем прогнозировалось.
Ранее Греф рассказал, как кибермошенники сняли с его счета две тысячи долларов. Позже Греф смог вернуть деньги, однако разбирательства с платежной системой Visa шли около полугода, прежде чем средства вернули.