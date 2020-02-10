Незаменимых нет. Сколько компаний ушли из Алтайского края и как это повлияло на сбор налогов

Среди предпринимателей Алтайского края за последние годы сложилась точка зрения, что многие компании ушли из региона, перерегистрировавшись где-нибудь в соседней области. Дескать, вести бизнес в Барнауле невыгодно. Altapress.ru решил выяснить, так ли это на самом деле, и что потерял от налоговой миграции краевой бюджет. Ответы нам предоставили в территориальном управлении ФНС.

Сколько компаний перерегистрировалось в другом регионе?

По данным УФНС по Алтайскому краю, в 2019 году прибыло в наш регион 128 организаций, убыло — 98.

Как можно охарактеризовать выбывшие организации?

Из 98 убывших юридических лиц в прошлом году, 89 реально вели хозяйственную деятельность. Остальные предоставляли нулевую отчетность. В целом, налоговые поступления по выбывшим организациям составили по итогам 2018 года 996,8 млн рублей, большая часть платежей (81%) приходилась на трех крупнейших налогоплательщиков — ООО «Истхим», ООО «Шинная компания» и АО «Талтэк».

По этим компаниям, ушедшим из края в IV квартале 2018 года, совокупное сальдо расчетов в 2019 году было отрицательным.

В то же время 11 из 98 убывших компаний-мигрантов в настоящее время состоят на учете в крае по месту нахождения обособленных подразделений (всего в крае 32 обособленных подразделения). В прошлом году они оплатили в региональный бюджет почти 2,7 млн рублей.

Платежи , налоги. архив УФНС России по Алтайскому краю

Отразилось ли выбывание на поступлениях налогов?

Анализ последних трех лет показывает ежегодный прирост налоговых платежей в Алтайском крае. В 2017 год в бюджетную систему страны на территории края поступило 79,5 млрд рублей (+ 8,7% к уровню прошлого года), за 2018 год — 83,9 млрд рублей (+ 5,6%), за 2019 год — 91,1 млрд рублей (+ 8,5%).

Без учета сумм, уплаченных мигрирующими налогоплательщиками (прибывшими и убывшими) объем поступлений в 2017 году составлял 76,5 млрд рублей, в 2018 году — 82,9 млрд рублей, в 2019 году — 91,1 млрд рублей.

Так что, можно констатировать, что за последние три года, степень влияния таких факторов как естественная убыль налогоплательщиков или исключение недействующих лиц из ЕГРЮЛ значительного влияния на объем налоговых доходов не оказывает.

Что произошло с поступлением земельного налога?

Земельный налог и налог на имущество уплачивается по месту фактического нахождения объекта налогообложения, даже в случае миграции (смены места регистрации, места жительства) организации или физического лица. Только транспортный налог платится по месту нахождения организации.

Налоговая служба Из архива редакции

Из 98 убывших организаций в 2019 году только трое имели налогооблагаемые земельные участки (сумма земельного налога за 2018 год составила 1,6 млн руб.). Двенадцать из них стояли на учете в налоговых органах края по месту нахождения недвижимого имущества (сумма налога на имущество организаций за 2018 год составила 28,9 млн рублей).

Отразилось ли выбывание на транспортном налоге?

Незначительно. Всего семь из мигрировавших в другие регионы организаций имели транспортные средства. Таким образом, при миграции налогоплательщиков может измениться только сумма поступлений по транспортному налогу, в 2018 году она составила 3,2 млн рублей.

Что произошло с уплатой налога на прибыль и НДФЛ?

Миграция компаний не повлияла существенно на налог на прибыль, поскольку налоговые обязательства по налогу на прибыль перед региональным бюджетом сохраняются при наличии амортизируемого имущества на территории региона и рабочих мест. Законодательство обязывает налогоплательщика зарегистрировать в этом случае обособленное подразделение (филиал или представительство).

Налоги. СС0

Что касается НДФЛ. то удельный вес поступлений этого налога от выбывших предприятий также был незначителен, в 2018 году он составлял 0,3% от общей суммы поступлений НДФЛ в целом по краю (25 467 млн рублей).