«Скорее дайте кислород». Экономисты объяснили, почему надо раскупорить резервы

«Пора подключать экономике кислородную подушку и напрямую помогать населению и пострадавшему малому бизнесу», — заявил в эфире «Дождя» декан экономфака МГУ Александр Аузан. Из-за сокращения доходов и, соответственно, спроса экономика будет парализована, прогнозирует он. Между тем, о полной потере дохода уже заявили около пятой части горожан, опрошенных 10−12 апреля отделом клиентских исследований банка «Открытие». В Сибири оставшихся без доходов еще больше.

Бизнес бросили под танк

«Нас бросили под танк», — именно так воспринял один из барнаульских бизнесменов требование президента сохранить 100% зарплаты персоналу, несмотря на прекращение работы. «Тот, кто имеет запас, сможет платить месяц, а потом начнутся массовые увольнения», — сказал другой.

То, что указ не срабатывает, подтверждает и опрос банка. Больше половины горожан, живущих в регионах (или 54%), уже констатируют сокращение доходов. В Москве и Московской области таких пока меньше — только 32%. Хотя ограничительные меры в столице введены раньше и они намного строже, чем в регионах.

«В регионах затянули пояса», — комментирует автор исследования.

Закрытый бизнес. Апрель , 2020. Анна Зайкова.

Больше четверти сибиряков лишились доходов

Более половины опрошенных связывают сокращение доходов со снижением зарплат, ростом расходов, потерей работы одного из супругов и многими другими обстоятельствами.

При этом опрос показал тревожную тенденцию: 21% горожан рассказали о полной потере дохода. В Сибирском федеральном округе таких больше четверти опрошенных: 28%.

Оптимистов среди участников опроса оказалось мало: только 11% горожан в регионах верят, что их доходы к концу года возрастут, еще 10% надеются, что они не изменятся. В среднем же 42% полагают: их доходы к концу года сократятся, в Сибири так считают 50%.

Между тем, сокращение доходов — не только негативное социальное явление. Оно приводит к падению спроса на товары и услуги — люди не покупают то, что производят бизнесмены, потому что не на что. И это может парализовать экономику, говорит экономист Александр Аузан.

Опрос проведен по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18−60 лет с медианным доходом 30−60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тыс. человек.

Результаты опрос горожан , проведенного 10−12 апреля 2020 г. отделом клиентских исследований банка «Открытие». Банк «Открытие». Результаты опрос горожан , проведенного 10−12 апреля 2020 г. отделом клиентских исследований банка «Открытие». Банк «Открытие». Результаты опрос горожан , проведенного 10−12 апреля 2020 г. отделом клиентских исследований банка «Открытие». Банк «Открытие».

Срочно дайте кислород

«Власть понимает, что надо иметь живую экономику, но экономике не хватает финансовой помощи со стороны государства, не хватает ликвидности», — комментирует Александр Аузан. Он считает, что нужна прямая денежная помощь населению. Час настал.

«Скорее включите кислородные подушки для экономики, потому что это тоже человеческие жизни», — сказал эксперт.

Минимальный расчет показывает: чтобы восполнить выпадающий спрос, надо дать людям 2 трлн рублей: «чтобы их хватило на продовольствие и медикаменты».

Деньги. СС0

Кому давать деньги

Аузан уверен: объявленных мер поддержки крайне недостаточно и, к тому же, они имеют «слабый лечебный эффект». Кому и как надо давать деньги? Есть варианты.

Можно выдать каждому «по 10 тыс рублей», независимо от того, богат получатель или беден. «Я не думаю, что богатые, получив прибавку, понеслись бы эти 10 тыс превращать в золото и вывозить за рубеж. Они бы это потратили здесь», — размышляет экономист.

Можно дать субсидию на выплату зарплат персоналу закрывшегося бизнеса.

«Ведь он не работает по приказу государства», — продолжает экономист.

Или можно раньше начать реализацию тех социальных проектов, которые заявлены были президентом в январском послании Федеральному Собранию.

«Если вы подкачиваете спрос, помогаете ему, экономика продолжает работать и генерировать доходы, в том числе бюджетные», — говорит экономист.

Белокуриха , санаторий «Сибирь». Анна Зайкова , altapress.ru

Какому бизнесу помочь

Второй вопрос — надо ли помогать бизнесу, и если да, то какому и как. Традиционный для России способ — помогать тем, кто ближе к власти и кто громче кричит.

Аузан считает более разумным альтернативный подход — выплачивать субсидии тем отраслям, что падают сильнее всего: транспорту, отельерам, турагентствам и т. д. Причем выплачивать, исходя из сумм выплаченных ими налогов.

В 2019 году это были преуспевающие отрасли, напоминает экономист. И они заплатили большие налоги.

Но налог — это не только обязанность, это и право требовать от государства. Посчитать налоги, которые эти организации уплатили. И дать им беспроцентную ссуду на эту сумму на 6 месяцев. Этого должно хватить на то, чтобы перейти через пропасть, Отдавать деньги надо будет через три года, — объясняет Аузан.

Эксперт считает этот подход наиболее разумным еще и потому, что он не позволяет получить госпомощь тем, кто на нее не имеет права, так как работал в серой зоне.

Налоги. www.nalog.ru

Просят социально безответственные

О том, что важна поддержка именно того бизнеса, который вел себя социально ответственно и платил налоги, говорит и доцент алтайского филиала Финансового университета при правительстве России Анатолий Ижболдин-Кронберг.

У меня есть подозрение, что громкие призывы раздать всем деньги — это как раз «мечта» той части бизнеса, которая не утруждала себя ни социальной ответственностью (раздавая деньги в конвертах в темную) и другими способами оптимизировала налоговые выплаты — только для этого в большинстве случаев и нужны были бухгалтера на предприятиях, — говорит Анатолий Ижболдин-Кронберг.

Деньги. Кошелек. Кредиты и субсидии. СС0

При этом значительная часть бизнеса в России работает в тени и не сможет ни оценить нанесенный ему ущерб, ни подтвердить его документально, отмечает собеседник Altapress.ru.

«Безусловно, нужно возмещать потери тех, кто сможет их документально подтвердить, а также заключит своеобразный контракт с работниками и государством о том, что он не избавится от этих обязательств по окончании трудного периода», — продолжает он.

Главное — мультипликативный эффект

Экономист согласен с тем, что «распечатать» ФНБ и другие резервы можно. Но, полагает он, здесь главное — мультипликативное воздействие на экономику.

Доходы. Прозрачность. pixabay.com

Анатолий Ижболджин-Кронберг,

экономист:

Просто раздать деньги, как многие требуют, даст малый эффект. Особенно в тех регионах, где основное количество товаров импортные. По цепочке основная часть средств уйдет за рубеж поставщикам и осядет в виде маржи у операторов розничной и оптовой торговли, а это не такое уж большое количество людей. По- моему, если уж распечатывать фонды, то для создания рабочих мест, причем в реальном секторе. Только это даст стабильный поток доходов на долгосрочную перспективу. Но для этого нужно отходить от действующей (на самом деле уже не работающей) модели функционирования экономики.

Так или иначе, в правительстве идею поддержки населения уже, похоже, готовы принять. По данным «Известий», прямые выплаты из бюджета могут войти во второй пакет антикризисных мер правительства РФ. Правда, платить предполагают пока только сотрудникам предприятий пострадавших отраслей. Называется и сумма — чуть больше 12 тыс. рублей.