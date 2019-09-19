Скорее жив, чем мертв. Рынок недвижимости в Алтайском крае вырос по количеству сделок

Рынок недвижимости в Алтайском крае пока сохраняет стабильность. За первую половину 2019 года в Росреестре зарегистрировано около 300 тыс. сделок по переходу права собственности на объекты недвижимости, это на 18% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Такие данные привел в программе «Деловая среда» Дмитрий Дворядкин, руководитель Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края. Он также подчеркнул, что около 80% сделок на рынке сегодня совершается во взаимодействии застройщиков и агентств недвижимости. И это закономерно, поскольку строительные организации таким образом сокращают расходы на маркетинг.

Дмитрий Дворядкин также сообщил, что количество сделок по долевкам в первом полугодии увеличилось в регионе 28%, не смотря на пессимистичные прогнозы экспертов рынка.

А вот по ипотечным сделкам пока положительной динамики в крае нет. Их число сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это означает, что усилия государства и банков на привлечение населения к дешевому кредитованию (по некоторым программам — 6% годовых), пока в Алтайском крае не увенчались успехом.

Всего в регионе, по данным руководителя союза, действует около 340 агентств недвижимости. Из них примерно 250 — в Барнауле.