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Экономика

Скорую индексацию пенсий, соцвыплат и МРОТ анонсировал помощник президента Орешкин

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время произойдет внеплановая индексация пенсий, минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и прочих социальных выплат, сообщает РБК.

Бедность. Пенсии.
Бедность. Пенсии.
Pixabay.com

Орешкин указал, что по результатам первого квартала 2022 года бюджет оказался в «рекордном профиците».

«Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы, они не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 1».

Помощник президента отметил, что сейчас в правительстве работают над проработкой конкретных параметров индексации.

Также Орешкин прокомментировал повышение цен на товары российского производства. По его словам, рынок испытал «двойной шок», когда происходили перебои с комплектующими на отдельных производствах и сократились импортные поставки.

«То есть предложение чуть-чуть подсократилось. В то же самое время мы увидели рекордный уровень потребительского спроса. Рынок среагировал для того, чтобы уравновесить уменьшившееся предложение с резким ростом спроса, ростом ценовых котировок <…> Да, понятно, что рост инфляции бьет по доходам и покупательной способности населения. Социальные выплаты будут увеличиваться, тем самым поддерживая потребительскую способность наименее обеспеченных слоев населения», — пояснил он.

Орешкин заверил, что в некоторых категориях товаров «пошел потихонечку откат вниз» цен, более того, этот тренд будет нарастать из-за восстановления предложения.

Напомним, с 1 апреля в России проиндексировали на 8,6% социальные пенсии 4 млн россиян.

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