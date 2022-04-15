Скорую индексацию пенсий, соцвыплат и МРОТ анонсировал помощник президента Орешкин

Орешкин указал, что по результатам первого квартала 2022 года бюджет оказался в «рекордном профиците».
«Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы, они не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 1».
Помощник президента отметил, что сейчас в правительстве работают над проработкой конкретных параметров индексации.
Также Орешкин прокомментировал повышение цен на товары российского производства. По его словам, рынок испытал «двойной шок», когда происходили перебои с комплектующими на отдельных производствах и сократились импортные поставки.
«То есть предложение чуть-чуть подсократилось. В то же самое время мы увидели рекордный уровень потребительского спроса. Рынок среагировал для того, чтобы уравновесить уменьшившееся предложение с резким ростом спроса, ростом ценовых котировок <…> Да, понятно, что рост инфляции бьет по доходам и покупательной способности населения. Социальные выплаты будут увеличиваться, тем самым поддерживая потребительскую способность наименее обеспеченных слоев населения», — пояснил он.
Орешкин заверил, что в некоторых категориях товаров «пошел потихонечку откат вниз» цен, более того, этот тренд будет нарастать из-за восстановления предложения.
Напомним, с 1 апреля в России проиндексировали на 8,6% социальные пенсии 4 млн россиян.