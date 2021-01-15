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Экономика

Скорую стабилизацию пообещали ценам на бензин

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ожидает стабилизацию цен на бензин в ближайшую неделю, заявил управляющий директор площадки по рынку нефтепродуктов Павел Строков, пишет РИА Новости.

Заправка. Бензин.
Заправка. Бензин.
СС0

С 21 по 24 декабря на СПбМТСБ цены на бензин Аи-92 и Аи-95 выросли на 5,4 и 7,4% соответственно, и в январе продолжили рост.

«Цена на бензины незначительно, но понижается. Спрос сейчас отрегулирует цену под те реалии, которые есть на рынке применительно к цене, например, по рознице. Вопрос недели. Думаем, что это вопрос ближайшей недели», — указал он.

14 января вице-премьер Александр Новак, курирующий топливно-энергетический комплекс, в ходе панельной дискуссии на Гайдаровском форуме пообещал россиянам, что рост цен на бензин в 2021 году будет сохранен в пределах инфляции, пишет Lenta.ru.

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