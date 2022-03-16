Сладости могут подорожать на 67%, предупредили кондитеры

Производители кондитерских изделий предупредили торговые сети о повышении отпускных цен, в связи с чем некоторые виды сладостей подорожают в пределах 15−67%, пишут «Ведомости», ссылаясь на сотрудников торговых сетей и представителя альянса «Восточный союз».

Поставщики сладостей почти одновременно предупредили о повышении отпускных цен в среднем на 25%, заявил один из собеседников издания.

Продукция Mars (Mars, Snickers, Milky Way и др.) поднимется в цене на 10%, Ferrero Rocher вырастет на 20%, стоимость продукции «Акконд» («Птица Дивная», «Отломи», «Суфаэль») вырастет на 17−22%, а компания KDV («Чио Рио») уже с начала 2022 года запросила увеличение закупочных цен на 67%.

Некоторые представители производителей объяснили повышение цен ростом себестоимости товаров из-за роста курсов валют, указывает Газета.Ru.

Член правления «Руспродсоюза» Глеб Козлов сообщил, что стоимость производства кондитерских изделий выросла как минимум на 40%.

Он добавил, что за последние 10 дней сахарная пудра подорожала на 82%, какао — на 60%, фруктовые и сливочные начинки — на 30% и 90% соответственно, форма для выпечки выросла в цене на 100% и продолжает расти.

По словам Козлова, принимают условия повышения цен лишь некоторые торговые сети. Из-за этого могут закрыться десятки кондитерских предприятий уже через один-два месяца.

Ранее чиновники придумали новый способ борьбы с подорожанием продуктов.