Чиновники придумали новый способ борьбы с подорожанием продуктов

Чиновники предложили транспортным компаниям не увеличивать тарифы на автоперевозки социально значимых продуктов, предложение озвучили на совещании в Министерстве транспорта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на продовольственном рынке.

Инициатива, по словам собеседника издания, станет новым способом контроля за формированием цен.

Ранее стало известно, что торговым сетям рекомендовали ограничить наценки на часть социально значимых товаров для борьбы с подорожанием продукции.

В Минпромторге утверждают, что в 2021 году цены на автоперевозки выросли примерно на 30%, пишет Lenta.ru. В Министерстве сельского хозяйства, в свою очередь, объяснили, что отраслевые союзы связывают ситуацию с подорожанием топлива и транспорта, а также нехваткой машин и водителей.

Информацию направили в Минтранс, и там прорабатывают меры стабилизации цен на автоперевозки социально значимых продуктов, утверждает Минсельхоз.

Между тем алтайские сыроделы объяснили рост цен на свою продукцию.