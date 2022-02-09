Чиновники придумали новый способ борьбы с подорожанием продуктов

Инициатива, по словам собеседника издания, станет новым способом контроля за формированием цен.
Ранее стало известно, что торговым сетям рекомендовали ограничить наценки на часть социально значимых товаров для борьбы с подорожанием продукции.
В Минпромторге утверждают, что в 2021 году цены на автоперевозки выросли примерно на 30%, пишет Lenta.ru. В Министерстве сельского хозяйства, в свою очередь, объяснили, что отраслевые союзы связывают ситуацию с подорожанием топлива и транспорта, а также нехваткой машин и водителей.
Информацию направили в Минтранс, и там прорабатывают меры стабилизации цен на автоперевозки социально значимых продуктов, утверждает Минсельхоз.
Между тем алтайские сыроделы объяснили рост цен на свою продукцию.