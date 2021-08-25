Слышать людей. В Барнауле для решения проблем поселка Солнечная поляна создали специальную рабочую группу

Такой формат взаимодействия органов власти и местных жителей был предложен в рамках встречи, которая состоялась 24 августа в микрорайоне Солнечная Поляна.

Инициаторами встречи выступили депутаты Барнаульской городской думы, пригласив на мероприятие представителей администрации краевой столицы. В итоге участниками встречи стали депутаты городского представительного органа Иван Огнев и Александр Лисицын, глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Антон Воробьев, а также заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству города Барнаула Иван Гармат.



Поводом для встречи в поселке Солнечная поляна стали обращения жителей к депутатам.

В частности, жители Солнечной поляны обеспокоены увеличением трафика транзитного транспорта в результате возможной застройки прилегающей к поселку территории.

В свое время эта проблема уже поднималась, когда в поселке возрос автомобильный поток в отсутствие дороги по улице Солнечная поляна. Со строительством этой транспортной магистрали, соединившей Павловский тракт и улицу Энтузиастов, вопрос удалось частично решить.

Барнаульский поселок Солнечная поляна. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Кроме того, на встрече поднимались вопросы благоустройства, обеспечения надлежащего санитарного состояния конечной остановки общественного транспорта, строительства дороги по улице Геодезической, обустройства тротуаров, уборки мусора в березовой роще, строительства освещения улиц.

Как отметил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Антон Воробьев, исходя из Генерального плана городского округа — города Барнаула Алтайского края, утвержденного решением Барнаульской городской Думы от 30 августа 2019 № 344, участок земли, прилегающий к поселку, относится к землям сельскохозяйственного назначения.

По информации Росреестра Алтайского края, земельные участки находятся в государственной собственности и переданы АО «ДОМ РФ» в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О содействии развитию жилищного строительства“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Антон Воробьев,

председатель комитета по строительству , архитектуре и развитию города Барнаула:

Решение о застройке данной территории в настоящее время не принято. Обсуждение конкретных сроков строительства также преждевременно, так как отсутствует проект планировки территории и данные земли не вовлечены в градостроительный оборот.

В рамках встречи специалисты мэрии Барнаула дали местным жителям разъяснения и по остальным волнующим их проблемам.

Чтобы держать на контроле возникшие вопросы принято решение о создании специальной рабочей группы. Новую структуру возглавил депутат городской думы Иван Огнев.

В рамках работы рабочей группы будет сформирована «дорожная карта», призванная разрешить проблемы жителей Солнечной поляны.