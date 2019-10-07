Слово Грефа: кредитные ставки упадут при снижении инфляции

Ставки Сбербанка по кредитам будут падать и дальше в случае снижения инфляции, заявил глава Сбербанка Герман Греф на полях ежегодного международного форума «Диалог Форт-Росс» в Сан-Франциско, сообщает ТАСС.

«Если будет падать инфляция, то, конечно, будут падать ставки», — сказал он.

Кроме того, по словам Грефа, в Сбербанке обсуждают отрицательные ставки в евро и долларах для компаний: «Не только евро, но и доллар. Обязательно нужно вводить, потому что, если мы этого не сделаем, мы станем просто таким привлекательным местом для зарабатывания на арбитраже ставок».

«Обсуждаем сейчас, конечно же, отрицательные ставки в первую очередь для корпораций, а не для физических лиц», — уточнил Греф, пишет bfm.ru.