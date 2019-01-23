Сложили крылья: братья Ротенберги продали свои частные самолеты

Информация о продаже бизнес-джетов размещена на сайте брокера Boutsen Aviation.
Самолет Бориса Ротенберга Bombardier Global 5000 стоимостью $25 млн был записан на кипрскую компанию Damstone Limited, а Аркадия Ротенберга за $15 млн — на Olpon Investment Limited.
Воздушное судно предполагалось приобрести на кредит банка Credit Suisse, но эксплуатация судна практически не осуществлялась.
«После введения санкций банк в одностороннем порядке прекратил прием платежей от компании Damstone Limited и впоследствии без уведомления заемщика продал указанное воздушное судно. Цена продажи была определена банком самостоятельно и не сообщалась заемщику», — рассказал представитель Бориса Ротенберга.
Миллиардеры без полетов
Ротенберги попали в первую волну санкций Минфина США.
Более масштабные распродажи на авиарынке начались после 6 апреля 2018 года. Тогда санкции ввели против сенатора Сулеймана Керимова, владельца UC Rusal Олега Дерипаски и других миллиардеров.
После введения санкций многие иностранные банки предпочли подстраховаться и завершили отношения с российскими клиентами. Так, Олег Дерипаска был вынужден отказаться от трех частных самолетов Gulfstream G550, джеты выставили на продажу по цене $30 млн.
В неприятной ситуации оказался еще один участник санкционных списков — владелец Volga Group Геннадий Тимченко F 5. Компания Gulfstream перестала выполнять договорные обязательства и поставлять запчасти, из-за чего он не смог эксплуатировать свой самолет Gulfstream G650.