Сложили крылья: братья Ротенберги продали свои частные самолеты

Российские миллиардеры Борис и Аркадий Ротенберги после введения против них санкций остались без самолетов Bombardier Global 5000 (M-BRRB) и Bombardier Global 300 (M-ARRH), сообщает Forbes.

Информация о продаже бизнес-джетов размещена на сайте брокера Boutsen Aviation.

Самолет Бориса Ротенберга Bombardier Global 5000 стоимостью $25 млн был записан на кипрскую компанию Damstone Limited, а Аркадия Ротенберга за $15 млн — на Olpon Investment Limited.

Воздушное судно предполагалось приобрести на кредит банка Credit Suisse, но эксплуатация судна практически не осуществлялась.

«После введения санкций банк в одностороннем порядке прекратил прием платежей от компании Damstone Limited и впоследствии без уведомления заемщика продал указанное воздушное судно. Цена продажи была определена банком самостоятельно и не сообщалась заемщику», — рассказал представитель Бориса Ротенберга.

Миллиардеры без полетов

Ротенберги попали в первую волну санкций Минфина США.

Более масштабные распродажи на авиарынке начались после 6 апреля 2018 года. Тогда санкции ввели против сенатора Сулеймана Керимова, владельца UC Rusal Олега Дерипаски и других миллиардеров.

После введения санкций многие иностранные банки предпочли подстраховаться и завершили отношения с российскими клиентами. Так, Олег Дерипаска был вынужден отказаться от трех частных самолетов Gulfstream G550, джеты выставили на продажу по цене $30 млн.

В неприятной ситуации оказался еще один участник санкционных списков — владелец Volga Group Геннадий Тимченко F 5. Компания Gulfstream перестала выполнять договорные обязательства и поставлять запчасти, из-за чего он не смог эксплуатировать свой самолет Gulfstream G650.