СМИ: Android перестанет обновляться на смартфонах Huawei из-за санкций США

Компания Alphabet Inc., владеющая Google, приостановила сотрудничество с Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США. Это лишит опальный холдинг доступа к технологиям и программному обеспечению, за исключением продуктов, которые предоставляются в открытом доступе, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

В частности, Huawei потеряет доступ к обновлениям мобильной операционной системы Android. Также китайская компания не сможет устанавливать программы, разработанные Google (например, Play Маркет или Gmail) на последующие модели своих мобильных устройств.

У Huawei останется возможность получать доступ к Android, но лишь в той ее версии, которая находится на открытых источниках. На техническую поддержку китайская компания рассчитывать не сможет, сообщает РБК. Официально в Google ситуацию не комментируют.

15 мая Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США приняло решение внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности. Это решение вступило в силу 17 мая.

Как отмечает Reuters, ситуация с Huawei стала продолжением экономического конфликта между США и Китаем. В Вашингтоне рассчитывают заставить Пекин подписать новое торговое соглашение на своих условиях, однако пока достигнуть компромисса сторонам не удается.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией — ZTE, пишет ТАСС.